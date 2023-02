Cano aún no ha presentado su renuncia a la Junta Directiva de Ecopetrol: Saul Kattan

En entrevista con La W, el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Saul Kattan, se pronunció sobre la supuesta renuncia de Carlos Cano al máximo órgano de administración de la estatal, asegurando que, aunque en medios de comunicación se ha movido esa información, hasta el momento Cano no ha presentado una renuncia formal a su cargo.

En sus declaraciones, Kattan, dijo “hasta el momento no hemos recibido la renuncia del doctor Cano, los medios de comunicación han dicho que él va a renunciar, han filtrado algunos anuncios, algunos comentarios del doctor Cano, pero oficialmente no tenemos nada ni en la empresa ni en la junta, no se ha comunicado con nosotros”.

Pese a esto, el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, expuso una versión que hasta el momento no se conocía y que podría ser el verdadero motivo para que Cano tenga en mente renunciar al órgano colegiado, asegurando que al ser el que representan a los accionistas minoritarios de la compañía iba a ser relevado de su puesto, por lo que habría decidido adelantarse y presentar dicha renuncia.

En su explicación dijo “el doctor Cano es el representante de los accionistas minoritarios, representados mayoritariamente por los fondos de pensiones. Ellos, los minoritarios, se iban a reunir entiendo que el jueves o el miércoles de la semana pasada para plantear un nuevo candidato para la junta; esta reunión entendiéndose se aplazó para hoy o para mañana y creo que eso le dio la oportunidad al doctor Cano de anunciar su salida para no decir que lo están cambiando, sino que simplemente renunció, pero creo que eso ya era una decisión de los minoritarios”.

Frente al mensaje que habría dejado Cano en su anuncio de renuncia y en el que habría hecho énfasis en que se perdió la confianza al interior de la Junta Directiva de Ecopetrol, Saul Kattan se mostró extrañado asegurando que la movida no se trata de él como presidente de la Junta Directiva, ni tampoco del accionista mayoritario y que más bien esto habría sido un asunto de los accionistas minoritarios, dejando claro que nunca al interior del órgano, se dieron a conocer las preocupaciones que alega Cano.

Ligado a esto, Kattan aseguró que el que ha hecho alertas y ha expuesto preocupaciones frente a la filtración de información importante que se genera dentro de la Junta Directiva, ha sido él, pidiendo a los demás integrantes de este órgano que sean muy cautelosos con la información que manejan.

Finalmente, frente a algunas versiones que se han generado sobre que Ecopetrol dejará de hacer fracking en los Estados Unidos tras la salida de Felipe Bayón como presidente de la petrolera, Kattan fue enfático en asegurar que ese negocio se mantendrá dentro del portafolio de la estatal, agregando “se va a mantener, creo que esto ha sido un equívoco de un titular , digamos mal asignado pero creo que ya fue corregido, este es un negocio rentable, interesante como yo he dicho para la empresa, un buen negocio que en este momento continúa, pues digo en este momento porque en el futuro no se sabe, pero por lo menos en los próximos 2 o 3 años no se deslumbra algún cambio en ese negocio”.

Escuche la entrevista completa a continuación: