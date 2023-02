Álvaro García reconoce que sigue sin abogado por hablar en W Radio

El exsenador Álvaro García Romero, en entrevista exclusiva con W Radio, reconoció que sigue sin abogado defensor luego que hubiera llamado a este medio de comunicación para referirse sobre su caso, sin tener la autorización de su representante legal.

García Romero, condenado a 40 años de cárcel por su participación en la masacre de Macayepo, admitió que se dejó lleva por un impulso para llamar a W Radio y referirse al proceso que se adelanta en su contra por el delito de desplazamiento forzado.

Desde la cárcel La Picota y esa vez con la autorización, el excongresista se pronunció sobre las dificultades que afrontó, tras haber abusado de un medicamento para el sueño.

“Yo fui imprudente en no haberle consultado a mi abogado, todo nació de un impulso (…)”, dijo al iniciar la entrevista.

También señaló que en medio de su situación y tras presentar dificultades del sueño, consultó a un experto que le recomendó unas pastillas, de las que aceptó haber abusado en cuanto a su consumo.

“Consulté a mi médico del sueño y me recetó una droga para poder tranquilizarme y yo realmente angustiado porque no podía dormir abusé de las pastillas, no mucho porque me habría intoxicado y resolví llamar a Julio Sánchez porque siempre me he sentido cómodo en la W Radio, y yo nunca he dado una entrevista diferente a un a otro medio que no sea la W Radio”.

Dijo “fue un impulso porque he buscado tratar de aclarar la verdad, yo he querido que este caso se aclare en lo más mínimo porque no me siento cómodo como el proceso.

También indicó que “tengo que aceptar que yo sin consultarlo por un impulso y con toda la razón decidí llamar y renunció el abogado”.