Arana deberá detallar vínculos de Álvaro García con “paras”: hijo de Eudaldo Díaz

En entrevista con La W, Juan David Díaz, hijo del exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, y víctima del paramilitarismo en Sucre, sentenció que a pesar de años de investigación sobre la figura de Álvaro García Romero no ha logrado condensar información detallada sobre sus vínculos con la masacre de Macayepo, por lo cual pidió a Salvador Arana (quien reconoció su cercanía política con García Romero) que detalle los nexos del exsenador y otros políticos con los paramilitares en Sucre.

“Esperamos que este señor hable de sus cómplices y de sus compinches y nos aclare más, que nos pase de los rumores y nos dé certezas de lo que antes parecían rumores, ese es el llamado, la verdad no se conoce como tal porque los que la saben han estado en silencio, no he visto otro político como Arana que se mencionen entre sí” afirmó Juan David Díaz.

De hecho, sentenció que además de testimonios como el de “Pitirri” otros exjefes paramilitares o pobladores no han hablado sobre el papel de Álvaro García Romero con las Autodefensas, concluyendo que está dispuesto a que por ejemplo Arana hable sin “verdades a medias” y recupere su libertad frente a ese y otros temas.

Incluso, manifestó que de acuerdo con lo que tiene entendido, el presidente Gustavo Petro, quien denunció ante el congreso la parapolítica en presencia de Álvaro García mencionándolo públicamente, no ha asegurado tener información directa sobre la vinculación de “El Gordo” con paramilitares.

Finalmente, frente al crimen concreto del exalcalde Eudaldo Díaz, sobre el que Arana aceptó ante la JEP ser el determinador (como lo reveló La W), indicó que García Romero (quien en ese momento era senador) así como otras autoridades omitieron realizar acciones para proteger a Eudaldo tras anunciar que lo “iban a matar”.

Escuche la entrevista a Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, en La W: