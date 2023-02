MinTransporte pone el ojo sobre Lagos de Torca y su cercanía al aeropuerto Guaymaral

Desde W Radio se denunció la preocupación y futura problemática que desde diferentes actores del sector aéreo están encontrando con el aeropuerto Guaymaral y la cercanía con la que se piensa construir unas torres que albergarán unas 1.700 familias en el proyecto denominado Hacienda el Bosque, Lagos de Torca de Amarilo.

Se debe recordar que el predio donde se desarrollara el proyecto de viviendas queda a tan solo un kilómetro de la cabecera de la pista de aterrizajes y despegues del Guaymaral, lo que desde luego se considera que se convierte en un riesgo para la seguridad aérea de las operaciones que allí se desarrollan, al igual que una afectación a la calidad de vida de quienes lleguen a vivir a ese proyecto por el impacto que el ruido de las operaciones aéreas y el mismo aeropuerto genera en su cotidianidad.

Así las cosas, al indagar al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre la situación, confirmó que ya desde esta cartera se empezó a revisar las afectaciones que se podrían generar tanto para el aeropuerto como para quienes lleguen en un futuro a vivir al conjunto, manifestando “primero, reconocer que fueron ustedes quienes pusieron el dedo sobre la llaga, quienes advirtieron lo que estaba ocurriendo e inmediatamente con Aerocivil se tomaron las medidas, se están haciendo las averiguaciones con Amarilo si se está cumpliendo o no con el POT de esta zona de la ciudad de Bogotá que colinda con Chía”.

Seguido a esto, agregó “vamos a determinar qué está ocurriendo, no sea que y estemos un poco en lo mismo que ocurrió o está ocurriendo en Cartagena en la parte histórica con estas edificaciones que están haciendo; vamos a esperar el resultado de la investigación, espero que ocurra en el transcurso de esta semana y le haremos a la opinión pública y en particular a ustedes si se está violando o no la normatividad en planeación y ordenamiento territorial”.

En las peticiones que se han hecho desde diferentes actores, incluyendo la Asociación de Pilotos y Propietarios de Aviones, AOPA, se encuentra: que la autoridad aérea del país vuelva a hacer un estudio de impacto de ruidos y de alturas para determinar si las construcciones de torres hasta de 15 pisos, limitan el crecimiento del tercer aeropuerto con más operaciones aéreas en Colombia, también en qué grado elevan el riesgo de dichas operaciones y cómo el ruido de las mismas va a incidir en la vida de quienes se encuentren tan cerca de un aeropuerto.