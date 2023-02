Gioconda Belli: “Mi nacionalidad nicaragüense nadie me la puede quitar o discutir”

En diálogo con La W, la escritora nicaragüense Gioconda Belli se pronunció sobre la solidaridad latinoamericana con quienes sufren “dictaduras”, en referencia al gobierno de su país, después de que Argentina y Chile ofrecieran la nacionalidad a ella y otros 300 compatriotas.

Anteriormente, las autoridades nicaragüenses anunciaron el retiro de la nacionalidad “por traición a la patria” a 300 personas entre opositores y críticos del Gobierno del presidente Daniel Ortega.

“Nos sentíamos muy desamparados por América Latina al principio, ahora parece que ha cambiado la situación. Argentina, Chile, Colombia y hasta México nos han extendido la mano para dar nacionalidad a quienes hemos sido despojados ilegalmente por la dictadura de Daniel Ortega”, aseguró la autora.

En esa línea, expresó que ahora tienen la esperanza de que este cambio “se extienda a condenar con más fuerza lo que está pasando en Nicaragua”, pues advirtió que hace mal “no solo a quienes hemos sido señalados, sino a toda la población”.

“El nivel de miedo, represión y angustia que vive el pueblo nicaragüense es muy grande”, agregó Belli, quien contó que está adelantando los trámites para acogerse a la nacionalidad chilena.

Frente a qué salidas buscarán tras la pérdida de su nacionalidad, la escritora señaló: “Vamos a hacer todo lo posible: en Ginebra ante la ONU, también OEA y con quien podamos. Estamos denunciando la injusticia y la ilegalidad a través de los medios”.

Belli también advirtió que, a ella, junto a otras 93 personas, no les avisaron, los juzgaron ni les mostraron pruebas de sus presuntos delitos: “Fue una especie de decreto automático que no tiene ninguna legalidad, eso responde al manejo de la justicia que está haciendo Ortega”.

También explicó que en Nicaragua no existe el destierro, y la Constitución tampoco contempla la privación de la nacionalidad: “No se puede reformar la Constitución por más de dos legislaturas, todo lo que están haciendo es ilegal”.

Sobre su decisión de destruir públicamente su pasaporte nicaragüense, Belli contó que se trató de un acto simbólico que dijera: “yo no soy este pasaporte”.

“Mi nacionalidad nicaragüense nadie me la puede quitar o discutir, nací en Nicaragua y la he amado, la he escrito, la mayoría de mi poesía tiene que ver con mi amor por Nicaragua. ¿Quiénes son los tiranos que me van a decir que no soy nicaragüense?”.

La autora concluyó lamentando la situación política que atraviesa su país: “Hemos tenido una fuga de talento y juventud que es lo peor que le puede pasar a un país: perder su capital humano”.

