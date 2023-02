Al Oído: Susana Boreal, maltrato laboral y la política del “amor”

El pasado 23 de febrero, Susana Gómez, quien es representante del Pacto Histórico y en redes sociales es conocida como Susana Boreal, protagonizó una polémica tras confesar que fuma marihuana todos los días.

Aquí hagamos una primera parada: eso no es lo que debería ser noticia ni tener el foco. Ojalá y la regulación se dé, para que la representante no tenga que acceder a un mercado ilegal para conseguirla. Es delicado, eso sí, que la representante confunda su libertad de hacerlo con incentivar el consumo. Lo último no debería ser.

La representante, por supuesto, ayer les salió con un pie adelante a las críticas. Pero de lo que sí tenía que hablar, calló.

En medio de la polémica, en redes sociales se viralizaron varios testimonios de personas que trabajaron con la congresista y denunciaron que fueron víctimas de trabajo no remunerado ni reconocido, violencia psicológica y falsas promesas.

Pero eso no es todo, hay más: el abogado y analista político Daniel Briceño presentó una nueva denuncia de Christian Gómez, quien es parte de la Unidad de Apoyo Normativo de la representante y gana alrededor de nueve millones de pesos al mes, sin experiencia ni estudios.

La denuncia también resalta que, además de no contar con la experiencia, tiene una certificación irregular por parte del exsenador Gustavo Bolívar y preocupa que no se sabe por qué llegó a esa Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Nos preguntamos, ¿acaso esto ocurre por la política del “amor”? Representante, ¿el señor Gómez no es el mismo que hasta hace poco tenía una relación afectiva con usted? ¿Esto no sería también jugar con los recursos de todos? Representante, ¿usted aún no ha entendido que fue elegida para un cambio?

¿Por qué no ha respondido nada de estas denuncias? Usted debería darle la cara al país. Discúlpenme, pero las violencias políticas que ocurren en el Pacto Histórico deben salir a la luz y no se pueden seguir haciendo los de la vista gorda. El maltrato laboral hace parte del día a día de cientos de trabajadores, ese debe ser el foco.

Si algo además del acoso sexual es recurrente en el Congreso, es el maltrato laboral por parte de algunos. Ojo, congresistas del Pacto, que ahí sucede mucho.

“No sabíamos que la política del “amor” era estar avalados para trabajar sin experiencia. Ahora sí hemos entendido el ‘vivir sabroso’”, expresó Catalina Suárez al cierre de su sección Al Oído.