Es un tema de humanidad: MinDefensa de Eslovaquia sobre ayudas a Ucrania

Jaroslav Nad, ministro de Defensa de Eslovaquia. Foto: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images. / picture alliance

Este 24 de febrero se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Diferentes debates sociales, políticos, económicos y militares se han levantado a raíz de esta guerra y uno de estos es la ayuda en materia de armamento y maquinaria militar que algunos países han ofrecido a Ucrania.

Le puede interesar “Nos están exterminando”: excanciller de Ucrania sobre conflicto con Rusia

A este debate se sumó Eslovaquia, cuyo Gobierno tiene en la mesa la posibilidad de apoyar a Ucrania enviando una flota de aviones MiG 29. Por tal motivo, Jaroslav Nad, ministro de Defensa eslovaco habló con La W para explicar el tema.

“Estamos discutiendo el tema de los aviones MiG 29, no hemos tomado decisiones, pero esperamos tomarla pronto y dependiendo de esto los aviones se donarían”, explico el ministro.

Por la misma línea explicó que con respecto a esta posibilidad de enviar los aviones “sí estoy de acuerdo, como miembro del gabinete propongo enviarlos a Ucrania porque son aviones que nosotros no usamos y vemos cómo un país vecino está siendo atacado, entonces por un tema de humanidad sentimos la responsabilidad de ayudarlos”, puntualizó.

A su vez que mencionó que no le preocupa que este hecho haga que la guerra escale porque lo que realmente les preocupa es la situación en la que s encuentra Ucrania.

Adicionalmente mencionó que “si la guerra termina los ganadores van a ser el pueblo ucraniano y el mundo, porque todos rezamos por la paz” y además que “la única forma de que haya un acuerdo es que Rusia salga del territorio ucraniano. Luego Ucrania decidirá las condiciones del acuerdo”, enfatizó.

Por otro lado explicó que habría otro escenario en la guerra en caso de acabar y sería “el peor”, ya que este “escenario es que Rusia gane y controle Ucrania, para que luego tome el control de otras partes de Europa, en donde mi país estaría en peligro también”, dijo.

Finalmente habló sobre dos perspectivas que tienen en su país del apoyo a Ucrania: la gubernamental y la ciudadana.

“Hay dos perspectivas, la posición del Gobierno que es ayudar a Ucrania en todos los términos incluido el militar; desde el comienzo de la guerra hemos enviado 11 paquetes de ayuda. Por otro lado, está el lado de la ciudadanía, el 40% del pueblo no está de acuerdo en seguir con estas ayudas, pero el Gobierno no ha visto cambios por esta posición y no cambiaremos la posición”, sentenció.