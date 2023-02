Tengo dudas sobre si fue un suicidio: Janice McAfee, viuda de John McAfee

John McAfee, fundador de McAfee anti virus/security software. Foto: Cyrus McCrimmon / The Denver Post via Getty Images

Janice McAfee, viuda del programador John McAfee, lucha desde hace casi dos años por conocer la verdad sobre la muerte de su marido después de conocerse que se habría suicidado en una cárcel de Barcelona donde esperaba a ser extraditado.

En diálogo con La W, McAfee aseguró que sigue empeñada en esclarecer los motivos y las condiciones que llevaron a la muerte del informático.

“Tengo dudas sobre si fue un suicidio, no creo que su temperamento haya cambiado después del veredicto (…) la Corte no reveló su autopsia completa, falta información. He contratado a un equipo médico independiente para una segunda autopsia”, manifestó.

McAfee también aseguró que su mayor discrepancia es que su marido no murió en su celda.

Además, sostuvo que el programador tenía muchos enemigos: “Él denunció corrupción alrededor del gobierno y estaba peleando por la libertad financiera (…) quería liberar personas del pago de impuestos, creía en las criptomonedas”.

Todo eso, agregó la viuda, McAfee lo compartía en su cuenta de Twitter: “Él habló en las campañas de 2026 y 2020, y cosechó muchos enemigos por hablar contra la corrupción. Pero, aunque fue señalado por sus visiones y opiniones, su mente siempre fue la misma”.

Cabe recordar que el cuerpo de John McAfee sigue en España, preservado a 18 grados bajo cero en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los jueces que asumieron el caso ha podido explicar por qué el cuerpo del empresario sigue en España.

Escuche la entrevista a Janice McAfee, viuda de John McAfee, en La W: