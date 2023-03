Así titularía el ministro de Transporte la noticia de la crisis de Viva Air

Bogotá

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la crítica situación que vive la aerolínea Viva Air, quien suspendió recientemente sus operaciones, dejando así a millones de personas afectadas.

De acuerdo con el ministro, sí ha habido presión, pero no chantaje para que se resuelva la situación de Viva – Avianca. “Cada vez son más graves las cifras, pero no solo de Viva, hay varias aerolíneas que van detrás de Viva, una situación económica muy complicada (…) presión sí ha habido, pero chantaje no, en ningún caso”.

De igual manera, el encargado de la cartera de Transporte aseguró que ha solicitado que se tomen medidas oportunas para que los pasajeros afectados puedan resolver la situación con sus vuelos. “Lo que es evidente es la preocupación no que se integren sino que Avianca se quede con los turnos de salida que cada hora tienen en los aeropuertos (…) no hay que ser tan trágicos, una decisión que no se tome hoy, generará un perjuicio gravísimo para los usuarios y los trabajadores”.

En esa misma línea, el ministro Reyes resaltó que, si no hay una pronta solución para la situación de Viva, la aerolínea va a desaparecer.

Por esto, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, le preguntó al ministro si el título de la noticia o el resumen de la entrevista podría concluirse como “o se hace el negocio con Avianca, o se acaba Viva”.

Ante esto, el ministro de Transporte dijo que “si yo fuera su profesor le diría que así el titular no pega, ese sería el resumen del titular, tiene que ser un poco más corto”. Agregando que el título correcto de la noticia sería “la situación de viva es aún más crítica”.

Luego de esto, Julio Sánchez Cristo le sugirió un nuevo titular, “si no eres mía, no serás de nadie”, a lo que el ministro respondió “ese sí me gustó mucho, ese sí sobresaliente a la calificación”.

