México no está apoyando a la DEA ni a EE.UU.: Mike Vigil sobre carteles de droga

México no está apoyando a la DEA ni a EE.UU.: Mike Vigil sobre carteles mexicanos

La DEA anunció que su objetivo principal para este 2023 será la lucha contra el fentanilo, a propósito de esto, el exjefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas Mike Vigil pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre esta problemática mundial.

En un principio, Vigil comentó que “no se puede solo enfocar en los carteles de México porque está sucediendo en otros países y en otros carteles en México, que, si se enfocan en dos carteles, otros van a crecer y ser más poderosos”.

Agregando que “ahora las cosas están muy fracturadas entre México y Estados Unidos en el aspecto del combate de drogas, si no se puede destruir la infraestructura en México, no se va a poder lograr en Estados Unidos”.

En cuanto al escenario de Colombia, el exjefe de operaciones aseguró que “Colombia siempre ha sido uno de los más grandes aliados de los Estados Unidos, la Policía, las fuerzas de seguridad son las más profesionales en América Latina. Los Estados Unidos tienen que trabajar de manera estrecha con el Gobierno de Colombia porque los cultivos de cocaína todavía siguen fuertes y todavía está entrando bastante cocaína a los Estados Unidos”.

En esa misma línea, indicó que en EE.UU. se necesita un plan integral que incluya agencias federales estatales y locales para definir roles y responsabilidades, lo cual va a permitir una mejor asignación de recursos.

Por otra parte, Vigil explicó que “México no está apoyando a la DEA ni a los EE.UU. después de la captura del exministro de Defensa en 2020, él restringió el trabajo del FBI y de las agencias de Estados Unidos que trabajan en México, por eso se necesita cambiar la estrategia, dejar algunas cosas en México porque por lo pronto no se puede utilizar recursos ahí porque Andrés Manuel López Obrador no quiere colaborar con EE.UU.”

Escuche la entrevista completa a continuación: