“Habrían sido confundidos”: periodista sobre estadounidenses secuestrados en México

Autoridades mexicanas hallaron a los cuatro estadounidenses secuestrados el pasado viernes en la ciudad de Matamoros, en el norteño estado de Tamaulipas, dos de ellos fallecidos y otro herido.

Ante esta situación, La W se comunicó con Norberto Lacarriere, periodista en Tamaulipas, quien entregó detalles de la situación que habría ocasionado la muerte de dos de estos ciudadanos estadounidenses.

En contexto Encuentran a los cuatro estadounidenses secuestrados en México: dos de ellos muertos

“Se trata de cuatro ciudadanos estadounidenses, tres hombres y una mujer, que estaban de visita. La mujer iba a ser paciente de un cirujano plástico y, aparentemente, habrían sido confundidos por miembros del hampa y luego fueron agredidos”, dijo.

“No se sabe nada más. Estoy exactamente del lugar en el que fueron interceptados y solo se sabe que seguirán las investigaciones”, agregó.

Asimismo, contó que hubo operativos de búsqueda “por aire, mar y tierra” para hallar a estos ciudadanos norteamericanos. “Había gente del Ejército mexicano, de la Guardia Nacional, de la Guardia estatal y del FBI”.

De la misma manera, aseguró que se habría dado una confusión en el momento en que fueron secuestrados.

“Este debido de secuestros se da por enfrentamientos previos (de bandas), ahí comenzó la confusión. Dijeron que eran haitianos que andaban delinquiendo. Hasta el domingo 5 de marzo se empezó a saber del secuestro de cuatro norteamericanos. El presidente estaba mal informado”, aseguró.

“De hecho, el pasado fin de semana, cuando fueron secuestrados esos estadounidenses, hubo un tiroteo”, añadió.

Por otra parte, se refirió a cómo ha evolucionado el crimen organizado desde 2010 e radiografía de la situación en materia de criminalidad en Tamaulipas.

“En el 2010 fue asesinado un candidato al Gobierno estatal, algo que no había sucedido en México en años. A partir de ahí se vive una recha violenta, cientos de muertos cada mes. Del 2016 a la fecha las cosas comenzaron a mejorar”, comentó.

Lacarriere también habló de la política de Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, de ‘Abrazos y no balazos’.

“Ningún efecto. Esta llamada guerra contra el narco no fue ninguna guerra porque la droga siguió pasando. Esto fue una situación que encendió el ‘infierno’. El actual presidente ha emprendido una lucha a medias, es una política que no ha dejado grandes cosas, no nos consuela”, expresó.

Además, destacó que López Obrador por mucho tiempo criticó a sus antecesores por la manera de afrontar la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. Sin embargo, en su gobierno no ha cambiado nada.

“El presidente actual criticó esa política insensata del expresidente Calderón, pero hoy vemos que siguen los enfrentamientos, siguen las desapariciones forzadas, siguen las masacres”, sostuvo.

Sobre si hay relación directa entre la clase política de México y el narcotráfico, señaló que “no hay relación entre las bandas y la política. Lo que sí hay es una entre algunos políticos y ciertos elementos de la mafia, sin embargo, no ha habido pruebas sustanciales”.

Finalmente, trató el tema del fentanilo y cómo este sería más atractivo que la cocaína para las bandas criminales y narcos.

“Según la propaganda sí. En EE.UU. la iniciativa de los dos congresistas republicanos busca atacar a las bandas que trafican con esa droga”, concluyó.