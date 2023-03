Juan Fernando Petro: “Hasta el día de hoy, no me he reunido con extraditables”

En diálogo con La W, el hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, se refirió a la supuesta reunión que habría sostenido personas señaladas de pertenecer a grupos al margen de la ley en el restaurante La Malsentada el 7 junio de 2022.

“Al día de hoy no me he reunido con narcotraficantes; ellos saben perfectamente desde las cárceles que no me conocen, eso lo sé con autoridad porque no lo he hecho”, concluyó.

Estas declaraciones del hermano del mandatario se producen días después del comunicado que publicó el presidente Petro en el que le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a su hijo y su hermano.

De esta manera, sobre las acusaciones que existen en contra de Juan Fernando Petro por supuestos actos de sobornos con criminales en medio de la búsqueda de la paz total del Gobierno, este manifestó que están utilizando su nombre y reiteró que no tiene ninguna función en el Ejecutivo.

Escuche la entrevista completa a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, en La W: