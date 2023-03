La música de mi papá es la banda sonora de mi vida: Elena Vives sobre Carlos Vives

La W conversó con la joven promesa de la música y actuación Elena Vives, quien se ha abierto al mundo del arte con su particular voz, heredada por su padre, Carlos Vives.

Según la joven, creció con la música de su padre, “a lo largo de mi vida, la música de mi papá ha sido mi banda sonora, al final uno le coge cariño a su música y a todo lo que él hace”.

Además, resaltó que nunca se ha planteado ninguna carrera que no tenga relación con la música y la actuación. “Mi mamá desde chiquita supo que a mí me gustaba y me apasionaba la música y la actuación, yo creo que me voy más por el lado de mi papá en esos casos”.

Por otra parte, se refirió a cómo compaginó su participación en la serie ‘El club de los graves’ y el colegio. “Para mí fue un reto porque al final, como decía, mi papá siempre me ha enseñado la disciplina, tuve que partirme en dos y hacer en parte lo que me apasiona y por potra parte con el colegio, fue un reto, pero logré sobrellevarlo. Lo hice con todo el amor del mundo porque el proyecto es algo que me causa mucha ilusión”.

Por último, Elena Vives reveló que tiene claro que una vez termine el colegio quiere entrar a la universidad, sin embargo, no tiene claro todavía qué carrera quiere estudiar y en qué universidad.

