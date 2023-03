Loreto Gómez: amigo abusó de mi confianza y usó mi carro para transportar municiones

En diálogo con La W, el representante a la Cámara Juan Loreto Gómez dijo ser víctima de un abuso de confianza, después de que un vehículo de la UNP asignado a su esquema de seguridad fuera encontrado con municiones de fusil.

Según el congresista, tiene asignados dos vehículos en La Guajira, “tengo el normal que le entregan a uno como congresistas y uno de estudio y riesgo extraordinario por temas de seguridad, que es una camioneta de esas convencionales con dos escoltas de la UNP, ellos son quienes manejan las llaves y acostumbro a dejarla en unos parqueaderos”.

En contexto: Encuentran municiones en carro de la UNP asignado a congresista

El congresista aseguró que un amigo suyo tomó la camioneta sin su autorización en La Guajira, cuando él se encontraba en Bogotá. La camioneta había sido dejada en un parqueadero en el que normalmente la lavaban.

“A mí el día lunes, el esquema de seguridad me dejó en al aeropuerto de Valledupar, llegué a las 10 de la mañana a Bogotá, el día martes me pasaron un informe en donde me dicen lo que sucedió (…) una persona conocida agarró el vehículo de donde se deja parqueado”, explicó.

Loreto Gómez dijo que ya le dio poder a un abogado para declararse víctima en el proceso que se adelanta contra Juan José Madiedo Ospino, la persona encontrada con los 175 cartuchos de munición calibre 5.56.

En cuanto a su relación con Juan José Madiedo Ospino, aseguró que “somos amigos y era la persona que siempre estaba pendiente de los carros. Él, de manera arbitraria cogió las llaves del carro y se lo llevó”.

Agregando que “no he podido hablar con él porque está detenido, pero somos amigos y por ser amigos abusó de mi confianza (...) él tiene que cargar con todo el peso de la ley, correctamente así tiene que ser”.