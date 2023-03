Aida Merlano es extraditada a Colombia desde Venezuela, según su defensa

El abogado Miguel Ángel del Río, defensor de los intereses de la excongresista Aida Merlano, confirmó que su cliente es extraditada hacia Colombia.

Cabe recordar que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró el pasado mes de febrero que el Gobierno Nacional reactivó el pedido de extradición de la exsenadora refugiada en Venezuela.

Durante su presentación en el Congreso de la República sobre la reforma penal y penitenciaria, el funcionario aseguró:

“El trámite está reactivado y en su momento habrá resolución que depende principalmente del estado venezolano, si la concede o niega. Ahora que se han reactivado las relaciones diplomáticas con el país, hemos comenzado el trámite de nuevo”, expresó el ministro.

No obstante, el ministro dejó en consideración que el proceso podría demorarse: “Ese trámite no es rápido, no por este caso, ni por la justicia colombiana o venezolana. Hay que hacer un trámite en Colombia y otro trámite en Venezuela que tienen pasos judiciales que se hacen con garantías”.

