“Esta película abrirá el diálogo a la inclusión”: Cheech Marin sobre ‘Champions’

Este viernes 10 de marzo llega a las salas de cine ‘Champions’, una comedia deportiva para disfrutar en familia que fue dirigida por Bobby Farrelly, como una adaptación de la producción española ‘Campeones’ premiada con tres premios Goya.

‘Champions’ trata de un temperamental entrenador de baloncesto de ligas menores, Marcus, cuyo objetivo es llegar a la NBA. Sin embargo, para llegar allí debe cumplir un complejo requisito legal que tiene en deuda con las autoridades: entrenar a un equipo de jugadores con discapacidades intelectuales.

Por eso, la cinta trae una historia que promete reflexionar sobre el verdadero significado de la vida y las inmensas destrezas de las personas con síndrome de Down.

El reconocido actor Cheech Marin, quien interpreta a ‘Julio’, gerente del centro deportivo donde entrenan los protagonistas, pasó por los micrófonos de W Radio para hablar un poco de lo que fue su experiencia en esta destacable producción trabajando junto a personas con esta condición.

Así lo expresó: “Me sorprendió que pudieran actuar y jugar básquetbol. Creerías que ellos no pueden por tener alguna dificultad, pero cuando estaba en el set me di cuenta de que estos chicos sí podían y fue sorprendente”.

Marin también habló sobre el mensaje que tiene la película en cuanto a inclusión social, pues esta busca transmitir la reflexión de que las limitaciones son mentales y que los estigmas que se tienen sobre el síndrome de Down son solo un imaginario erróneo, pues estas personas pueden hacer mucho más de lo que se puede creer.

“Espero que esta película abra el diálogo para ser más incluyentes, porque si no es así, no sé cómo se logrará”, mencionó el actor.

También comentó sobre su personaje en la cinta: “Julio es la razón por la que Woody -el protagonista- está allí, porque mi sobrina era la jueza que lo sentenció a realizar el trabajo de entrenar a esos jóvenes” aseveró.

Finalmente, Marin habló a nivel personal sobre su proyecto y aporte al arte, creando una escuela enfocada al arte chicano, una destreza que se caracteriza por la utilización de los símbolos religiosos, políticos, indígenas y por el reflejo de sus problemas sociales y de identidad, concluyendo con un mensaje a las nuevas generaciones.

“He estado coleccionando arte chicano por los últimos 50 años, la comunidad chicana me ha apoyado siempre, toda mi carrera. Este es mi regalo de regreso a ellos. Quiero ser recordado como el fundador del ‘Cheech’, este centro de arte. Mi mensaje a las nuevas generaciones de actores es que actúen todo el tiempo, en cualquier plataforma, ya sea en una obra, en la calle, donde sea, es como hacer flexiones, cuando la oportunidad llega, serás fuerte... si no lo haces seguido pues no estarás preparado” cerró.