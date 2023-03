“Es vital ser fiel a mis raíces”: Julieth Lozano, cantante lírica colombiana en BBC

Julieth Lozano es una experta en cuanto a canto lírico se trata y su extensa carrera en este género musical lo demuestra, la artista es Maestra en Interpretación y artista en la Opera del Royal College of Music en Londres, logrando hacerse de un nombre al llegar incluso al palacio de Buckingham en Inglaterra gracias a su gran talento.

Recientemente la artista se hizo acreedora de un importante reconocimiento tras ingresar a uno de los concursos para cantantes clásicos en el mundo, el ‘BBC Cardiff, Singer of the World’, un certamen de canto que se celebra cada dos años.

No es fácil llegar a participar en este concurso, pues las audiciones se llevan a cabo en todo el mundo siendo finalmente seleccionadas las voces más para ser juzgadas por un panel de distinguidos cantantes, músicos y profesionales de la música, y Julieth logró escalar hasta esta instancia.

Eso sí, es importante destacar que la joven no solo es la única colombiana entre los 16 cantantes selectos, sino que también es la única representante del continente americano, solo junto a una mujer de Canadá, por lo que se hizo necesario tenerla en los micrófonos de La W para hablar sobre lo que ha sido su experiencia en este proceso.

“Todavía es difícil de creer. Son demasiadas personas las que aplican y es un concurso que lleva muchos años con los mejores talentos en la música clásica del mundo. Es un honor, todavía no puedo creer que mi nombre y mi país están allí”, expresó la cantante.

Del mismo modo, la mujer con madre barranquillera y padre cartagenero, pero nacida en Bogotá, no dudó en enfatizar la alegría que generaba en ella representar a Colombia y Latinoamérica, siendo ella la encargada de llevar a cuestas todo lo que representa estas culturas, hablando de cómo fue su comienzo en este camino, pues resulta que tenía poco interés en el canto.

“Yo estudiaba ingeniería, me gustaba la música, pero cantar no era lo mío, me daba pena. Alguien en un momento me escuchó cantando por diversión y me convenció de entrar a clases, empecé cantando muisca colombiana así que eso iba a estudiar, pero por error me metí a canto lírico, fue la primera vez que yo escuchaba opera y quedé obsesionada” relató.

Ahora, con una amplia trayectoria y gran renombre en el Reino Unido, la bogotana habló un poco de lo que será su participación en este importante concurso global.

“Yo ya me siento ganadora, que mi nombre estuviera en esa lista, ser la única latinoamericana, es un honor tan grande que yo solo quiero participar y divertirme. La final es el 18 de junio, pero mi ronda es el 11, allí presentaré mis canciones”, mencionó Julieth.

Finalmente recordó el afecto que tiene por la región que la vio nacer y como, en cada oportunidad, busca enaltecerla en estas altas instancias.

“Para mí es vital ser fiel a lo que soy, de donde vengo y con qué me identifico. Siempre tengo presentes mis raíces” concluyó la artista. Puede encontrarla en redes sociales como @juliethlozanosoprano.

Escuche aquí la entrevista completa: