No hay garantía de que el ELN se vaya a desarmar: Sergio Jaramillo

A propósito del segundo clico de diálogos con el ELN en México, Sergio Jaramillo negociador del proceso de paz con las Farc, se pronunció en La W sobre la agenda de negociación con el ELN y el Gobierno Petro, y aseguró que alertó las equivocaciones que esta tendría.

De acuerdo con Jaramillo no hay un equilibrio ni legitimidad en esta negociación y señaló diferentes problemas. Entre estos, manifestó su preocupación por los tiempos de los diálogos y aseguró que “no hay evidencia de voluntad de cerrar el conflicto por parte del ELN”.

Así mismo, mencionó que hay “un problema de incentivos (…) según la agenda el Gobierno no va usar la fuerza para presionar la mesa y ahora dejan al ELN en el paraíso, pues no estarán perseguidos”.

En ese sentido, explicó que el objetivo del ELN ha cambiado en el marco histórico del conflicto, mencionando que su estrategia no es la toma del poder, sino trabajar con las masas y “usar las armas para presionar”.

Otra de las problemáticas que señaló Jaramillo es la presencia de un lenguaje “ambiguo” en el proceso de la dejación de armas, por lo que aseguró que no hay garantía de que el ELN se vaya a desarmar: “El ELN no se compromete a nada, sino al contrario deja las puertas abiertas para una negociación sin fin”.

“Estamos ante una especie de paz armada que viola el principio sagrado de la Habana que es cerrar el ciclo entre política y armas”, añadió Jaramillo.

Frente a lo anterior, explicó que en el proceso de paz con las Farc lo que se hizo fue “poner todo en el marco jurídico con un decreto que no ejecute órdenes de captura una vez iniciado el proceso de paz”.

Es decir, para Jaramillo no llevar a cabo las capturas es un error, pues asegura que se están creando incentivos para que el ELN se “consolide”.

“Para nosotros la prueba de voluntad de paz es que se firme una agenda con diferentes puntos, y sobre esa base Santos levantó las ordenes de captura no antes, no de entrada (…) No es una buena idea levantar órdenes de captura sin antes saber que hay voluntad de paz”.

ELN en Venezuela

Por otro lado, se refirió al manejo que se le dará al ELN en Venezuela, “su presencia en ese país es mucho más amplío y sin un compromiso de Venezuela claro de que empujarán al ELN esto no funcionará”.

Para finalizar señaló que “este Gobierno tiene dos ventajas: uno que acaba de empezar y dos que tanto el presidente como la vicepresidenta son cercanos a la comunidad y deben brindarle seguridad a la comunidad”.

Escuche la entrevista completa: