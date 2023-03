“En ningún momento he pedido comisiones a ningún alcalde”: viceministro del Deporte

Camilo Iguarán, viceministro del Deporte, respondió en La W a las denuncias de varios alcaldes La Guajira de que desde su dependencia estarían pidiendo coimas y comisiones para la aprobación de proyectos deportivos en sus municipios.

“En ningún momento he pedido comisiones a ningún alcalde de La Guajira. Hicimos una mesa técnica en donde tuvimos la oportunidad de viajar con dos funcionarios del ministerio: una mesa en Uribia, en el sur del departamento”, explicó.

Sin embargo, la versión de los alcaldes señala que el viceministro está enviando emisarios para que le paguen y así poner en marcha proyectos de infraestructura (entre el 5 y el 7 % sería el cobro).

A propósito de esta denuncia, Iguarán fue cuestionado por la función de Marcela Tovar dentro del ministerio del Deporte.

“Es la directora de recursos y herramientas. Para esa fecha del diálogo ella nos acompañó durante todo el recorrido. En el marco de la reunión, algunos alcaldes preguntaron sobre el estado de sus proyectos. La doctora Marcela destacó los requisitos que tenían que presentar”, aseguró.

“Que hay algunos alcaldes que denuncian que hay funcionarios del ministerio del Deporte que les piden coimas, deben decir cuáles (…). Si le hacen un señalamiento a la funcionaria, es pertinente que ella de sus aclaraciones. Como viceministro del Deporte le estoy comentando el viaje que hicimos”, añadió.

Asimismo, respondió a las denuncias de los alcaldes que también señalan que el viceministro recibió $350 millones.

“Eso es completamente falso, no he recibido un peso. Estuvimos en la Universidad de La Guajira escuchando las necesidades del deporte que tienen en los sectores. El departamento tiene un rezago histórico”, argumentó.

Por otro lado, aclaró que no llegó al cargo de viceministro por recomendación de ningún parlamentario: “ningún congresista. No soy político, no pertenezco a ningún movimiento. He llegado acá por méritos y tengo una trayectoria en la que me conocen en La Guajira y Bogotá”.

“Todo el gremio deportivo conoce de mi integridad, de mis capacidades y de mi esfuerzo por aportale al deporte”, resaltó.

De la misma manera, explicó por qué exministra del Deporte María Isabel Urrutia también lo señaló cuando estaba en funciones.

“No comprendo el interés. En el momento en que llegué al ministerio tuve la disponibilidad de hacer equipo con la ministra. Ella siempre fue autónoma en la toma de decisiones, me limité al cumplimiento de mis funciones en política pública y el tema del Plan Nacional de Desarrollo”, sostuvo”, afirmó.

Finalmente, explicó las fotos que tiene junto a Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira y quien fue destituida por la Procuraduría por casos de corrupción.

“Vengo trabajando en el departamento hace más de 20 años. En esa actividad de la creación de escuelas uno tiene la interacción con alcaldes y líderes. En el municipio de Albania tuve la oportunidad de conocerla, en ese momento la señora sin antecedentes. No soy nadie para juzgarla”, concluyó.