Lo cortés no quita lo valiente: director de Policía por trato VIP a Aida Merlano

La llegada a Colombia de la excongresista Aída Merlano, condenada por hechos de corrupción relacionados con la compra de votos en el departamento del Atlántico, ha despertado polémica debido al “trato VIP” que le dieron las autoridades y a la posibilidad que se le dio de dirigirse al país.

El general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, respondió a estos cuestionamientos en La W y rechazó que todo se tratara de un “espectáculo”.

“Lo cortés no quita lo valiente. Cuando llega la señora, Merlano la directora de la DIJIN la recibe y ella le extiende la mano. La general no la puede dejar con la mano extendida. Posteriormente, ella le coloca la espalda y la misma defensora del Pueblo delegada le dice que no (lo haga); la general le dice que es un procedimiento de Policía y que será esposada como está reglamentado”, explicó Sanabria sobre el procedimiento.

En esa línea, sostuvo que “su energía y vitalidad como policía no se amilanó”, por lo que “no fue un show como tal, simplemente es la competencia que tienen Migración Colombia e Interpol”.

El general también respondió por qué la congresista realizó una declaración a medios una vez llegó a Colombia: “El Artículo 20 de la Constitución lo autoriza, (es) el derecho de todo colombiano a informar y ser informado. Los mismos periodistas la abordaron. No fue una rueda de prensa: la abordaron y ella contestó las preguntas”.

Escuche la entrevista completa al general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, en La W: