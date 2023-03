Síndrome de Asia: ¿las mujeres deben retirarse los implantes de silicona?

Operating room nurse handing silicone implant to surgeon during surgery

El doctor Yehuda Shoenfeld, médico israelí y especialista en medicina interna reumatología e inmunología, se refirió en La W sobre el Síndrome de Asia y cómo puede afectar la vida de las personas que deciden ponerse implantes de silicona.

“Este Síndrome de Asia es un síndrome nuevo y se reporta cuando la mujer se pone implantes en los senos. Este se da por una sustancia de silicona que genera una reacción autoinmune”, explicó el doctor.

En cuanto a los síntomas que pueden presentar, señaló que entre estos se encuentran la pérdida de la memoria, problemas cognitivos, fatiga severa, dolor en el cuerpo y boca seca, entre otros.

No obstante, debido a que el síndrome no se puede detectar por completo, en muchas ocasiones, los doctores al no encontrar anomalías concluyen que se trata de una enfermedad en el cerebro.

Aseguró que existe un laboratorio en el que realizan análisis y allí han encontrado que en los nervios más pequeños se pueden presentar dolores asociados al Síndrome de Asia.

El médico israelí manifestó que, pese a que aseguró que la FDA “obliga” a los médicos a advertir a los pacientes los efectos que podría provocar esta sustancia en el cuerpo, desaprueba los implantes de silicona. Por lo anterior, no recomienda usar este tipo de materiales en el cuerpo y en su reemplazo optar por operaciones con grasa natural.

Así mismo, mencionó que “si la mujer decide quitarse los implantes hay un 86% de posibilidad de que los problemas y dolores desaparezcan”.

De igual forma, sugiere que todas las mujeres que tienen implantes de silicona los retiren de su cuerpo por completo: “lo más sano es quitarse los implantes y no dejarlos en el cuerpo”.

Escuche la entrevista completa: