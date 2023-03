Al Oído: El presidente Petro tiene razón, ¡con Antonella NO!

Luego de que se hiciera pública una publicación de un portal en el que aparecía la imagen de Antonella Petro, la hija menor del presidente, se desató un debate sobre el papel de los medios, hasta dónde llega el control político y el respeto hacia los periodistas sin atacar la libertad de prensa.

Antonella es menor de edad y la imagen publicada por el medio digital era de su rostro, lo que nos deja algunas preguntas: ¿se excedió el medio?, ¿esto afecta en algo a la joven?, ¿tenemos que trazarnos líneas rojas sobre de lo que dicta la ley?

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), explicó que “el equipo de la Presidencia fue el que envió ese material a medios de comunicación, entonces ahí hay una autorización explícita para que sean los medios quienes puedan usar esa ese material”, lo que alejaría del debate la situación y dejaría en este caso a La Silla Vacía sin ningún tipo de responsabilidad frente lo que reclama el presidente.

Además, podemos sumar que el mandatario en diferentes eventos ha asistido con su hija, incluso, desde campaña hasta su llegada a la Casa de Nariño.

Es por esto que vamos a hablar de las líneas rojas que tener en cuenta, independiente de lo que diga o no la ley: siendo la principal el uso de la imagen de una menor, en caso de que no sea una publicación estrictamente necesaria y autorizada por los padres.

Y es que, el querer encontrar lazos y explicar cómo ha funcionado la familia presidencial, después de lo sucedido con Nicolás Petro, no exige exponer a una menor que todavía va al colegio y que incluso puede ver afectada su salud mental. Todo el control político y veeduría al presidente y a su familia, pero ojo, no todo vale, y con los niños no.

En esta ocasión vimos a muchos líderes que han sido solidarios en el rechazo a la utilización de la imagen de la menor, pero sorprendió mucho más que entre esos personajes haya algunos que jamás rechazaron que la imagen de los hijos del expresidente Iván Duque se usara, ni con la hija de Paloma Valencia, ni con los nietos del expresidente Uribe.

Ojalá muchos fueran menos selectivos en la defensa de los menores y su solidaridad siempre fuera equitativa. Existe mucha doble moral en el país.

Cuidado señor presidente

Otra línea roja que tampoco se debe cruzar por parte de funcionarios públicos, y que el presidente debería tener más clara que cualquiera, es la de maltratar a medios y periodistas.

Presidente, su reclamo es válido y tiene toda la razón, pero no tache de ‘canallas’ a los medios, imita el ejercicio periodístico y en un país de tantos fanatismos puede ser mortal.

La autocrítica debe existir, y escuchar comentarios de nuestro trabajo es un deber como periodistas, siempre en el marco del respeto.

¡Con los niños no! Pongámonos líneas rojas, no todo vale. Al presidente y a su gobierno se le puede cuestionar el comportamiento de miembros del gabinete y de sus familiares, pero no traspasemos las líneas éticas.