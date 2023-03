“Es un oso, el canciller se equivoca”: Alejandro Ocampo por salida de Laura Gil

El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la salida de Laura Gil de su cargo como viceministra de Asuntos Multilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A propósito, Ocampo expresó que el canciller Álvaro Leyva se equivocó en las formas en las que manejó el tema de la salida de Gil.

“Esto es un oso (…). Lo que recibe la jefe de la delegación es que la echan en medio de la delegación. El canciller se equivoca en las formas. La diplomacia no puede quedar como un oso, había que esperar a que ella llegar al país”, dijo.

“Puede que estuviera avisada, pero ella era la jefe de la delegación colombiana. Estamos en el encuentro 66 de la Comisión de Drogas y Estupefacientes de la ONU y Colombia preside la asamblea”, agregó.

Además, el congresista explicó que, al parecer, “las cosas entre ella y el canciller no era lo mejor. Ella me dijo que no tenía ni idea, podía pasar, pero no ahora”.

Y es que tras ser retirada del cargo, desde ese ministerio se confirmó que Gil seguirá vinculada a la Cancillería. “No es lo mismo. El embajador es el que preside la asamblea. No se puede echar a la viceministra y luego poner embajador en Viena. Hay que mirar las formas, esto no tiene sentido”.