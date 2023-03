Presidente de Ultra Air: “mantenemos la caja, los vuelos y tenemos tranquilidad”

William Shaw, presidente de Ultra Air, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre los problemas financieros que afronta la aerolínea y que fueron revelados en Sigue La W y que posteriormente produjeron las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes: “si termina ocurriendo otro desastre como el de Viva yo no voy a ser el responsable”.

A propósito, Shaw envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios de Ultra Air aseguró que buscan “democratizar” la aviación en Colombia.

“Tengo el respaldo de 19 empresarios colombianos, que han estado con nosotros, que creen en el futuro de Ultra y que han invertido en el país. Hemos buscado diferentes soluciones a los indicadores financieros”, afirmó.

“Lo de Viva nos ha puesto una presión tremenda. He hablado con el ministro y estamos trabajando como lo hacemos todos los días por democratizar la aviación en Colombia”, añadió.

Y es que también reconoció que “en este momento” los pasivos de la aerolínea superan los pasivos.

De esta manera, señaló que tienen su nómina al día y tiene flujo de caja “como cualquier aerolínea”.

“Tenemos la nómina al día. Cuando hablamos de los slots estamos a la espera de la Aeronáutica y de los disponibles en El Dorado. Estamos con el flujo de caja como cualquier aerolínea”, dio.

Asimismo, confirmó que sí le pidieron ayuda al MinTransporte para que Terpel diera facilidades de pago, pues dio el ejemplo de que en febrero la “guerra de las tarifas fue fuerte”, por lo que requieren la paciencia de los proveedores.

De la misma manera, se refirió a los estados financieros que tienen que presentar ante la SuperTransporte.

“Estamos haciendo el cierre, pero yo personalmente he ido a hablar con la superintendente, con el director de la Aeronáutica Civil. Debo cuidar mis palabras y ya tengo una demanda por mis declaraciones de decir que ya se habían fusionado dos aerolíneas”, expresó.

Ante un supuesto cese de operaciones en Colombia, Shaw dijo: “mantenemos la caja, mantenemos los vuelos y estamos con toda la tranquilidad. Queremos dar un parte de tranquilidad con la situación que está pasando en el país, no caer en la guerra mediática”.

Además, expresó que sufrieron un “ataque mediático” que afectó sus ventas por algunas horas.

¿En dónde se originó el ataque mediático?

“No estoy acusando a nadie. Digo que quiero hacer una paz entre los usuarios y dar un parte de que todo está bien con Ultra Air. Sí le hemos hecho una solicitud al ministro por una ayuda con el ministro”, sostuvo.

Aclaró por qué la Superintendencia les pidió los estados financieros y las razones por las que el ministro Reyes está preocupado.

“La SuperTransporte les pidió a todas las aerolíneas un estado de cuentas. Que el ministro diga que está preocupado creo que es por el transporte en el país”, indicó.

Por otro lado, retomó el tema de los slots que requieren de Viva Air para mejorar su funcionamiento en el aeropuerto El Dorado, por lo que fue preguntado sobre si el problema en ese caso es Avianca.

“No quiero ser yo quien lo diga, me estoy cuidando mucho en mis palabras. Hoy en día me encuentro en una demanda penal y confío en la justicia colombiana de que no procesa. Me acusaron de que traté de confundir a mis autoridades con mis argumentos”, contó.

“Todos los días estamos en una labor muy fuerte con la Aeronáutica Civil para conseguir los slots”, agregó.

Finalmente, aclaró que, a pesar de que no llegue el Fondo de Garantía y no les garanticen los slots, seguirán funcionando en el país.

“Seguiremos operando, pero lo que queremos es más slots para seguir operando. Si sube el petróleo se nos dificulta. Tenemos todo el espacio para vender este puente, operamos como cualquier aerolínea y sí, seguiremos haciéndolo”, concluyó.