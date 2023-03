La historia de Katya Echazarreta, la primera mexicana en llegar al espacio

Katya Echazarreta, astronauta y primera mujer mexicana en llegar al espacio, dialogó con La W desde el desfile de primavera – verano 2023 de Hubo Boss y explicó cómo la moda se mezcla con el mundo de la tecnología.

“La experiencia de llegar al espacio es algo increíble, pero también es una gran responsabilidad porque, al ser la primera, tengo muchísimos ojitos que me están viendo para saber qué estoy haciendo, qué estoy logrando”, indicó.

“Esta responsabilidad se debe entender como algo muy grande. Lo segundo es saber qué vamos a hacer con ese poder”, agregó.

Asimismo, habló del proceso que tuvo que pasar para hacer realidad su sueño de llegar al espacio.

“Yo comencé mi carrera en la Nasa como ingeniera, he trabajado en misiones como el robot Perseverancia que está en marte. Estando allí, me llegó una aplicación para una misión al espacio en un proceso de tres años”, contó.

“Comenzamos con 7.000 personas y terminamos con cinco, de esos cinco seleccionaron a uno, Nunca me lo imaginé”, añadió.

Finalmente, envió un mensaje a las nuevas generaciones de niñas para que crean en sus sueños y puedan realizarlos.

“Escucho mucho de los niños y jóvenes que no aplican a cosas porque le tienen miedo a al rechazo y al no, pero eso no tiene nada de lógica, porque si se les tiene miedo entonces no te estás dando un no seguro. Por favor atrévanse”, afirmó.