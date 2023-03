Jesús Sánchez Adalid presenta su nueva novela “Una luz en la noche de Roma”

Detail of the hand of a man while reading a book.

Jesús Sánchez Adalid, sacerdote y escritor, estuvo en los micrófonos de W Radio para hablar de su más reciente novela “Una luz en la noche de Roma”, en donde relata por medio de la ficción el romance de dos jóvenes Gina y Betto, que se ven envueltos en una historia en la cual frailes de un hospital judío en medio de la Segunda Guerra Mundial, crearon una falsa pandemia con el fin de convertir el lugar en el escondite perfecto para evitar que los judíos fueran masacrados por el Ejército Nazi.

Sánchez Adalid nació en 1962 en Bajadoz, España. Es licenciado en derecho de la Universidad de Extremadura y realizó cursos de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.

La investigación realizada se inicia tras recibir una carta en la que se le pone sobre aviso de un hecho oculto en el archivo secreto vaticano de la Segunda Guerra Mundial y que no vio la luz hasta poco antes de comenzar la pandemia del Covid-19.

Nadie sabe por qué motivo estos datos históricos permanecían sin salir a la luz desde hace ocho décadas, guardados en el secreto de algunos archivos vaticanos de la Segunda Guerra Mundial. Tras una investigación y varias visitas a Roma, Sánchez Adalid encontró a los descendientes de los protagonistas reales, los cuales le proporcionaron el fantástico elenco de testimonios, revelaciones, nombres, fechas y anécdotas que componen el cuerpo de la narración.

Acerca de cómo se dio el proceso de investigación y escritura de su nueva novela, Sánchez Adalid manifestó que, “en 2019 recibo una carta un poco enigmática de parte de Ángel López que era el director del hospital y en la cual me decía que después de la apertura de los archivos del Vaticano, salieron a la luz unos documentos que involucraban al hospital y sobre lo que se podría contar una historia”.

“Me encuentro de pronto con que en el hospital habían salvado bastantes familias de judíos incluidos 70 niños, gracias a la intención de una pandemia, el llamado “síndrome K”. Ellos inventan la pandemia para que los guardias nazis atemorizados por el virus no ingresaran al hospital, es una historia apasionante”, señaló.

El escritor relata que luego de conocer los archivos del Vaticano le embargó una necesidad incontrolable de encontrar a las personas que habían vivido aquel suceso por lo que acudió a todo tipo de archivos y documentos para encontrar información de los distintos grupos que habían sido víctimas del holacausto.

“En un principio no querían contar nada, pero después me llamaron sus abogados y me hicieron firmar un documento notarial en el que me comprometía a no relevar sus nombres y a partir de eso me contaron todo”, agregó.

Escuche la entrevista completa aquí: