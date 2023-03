Se deben parar acuerdos con grupos armados si no dan resultados: presidente de FND

Desde la Federación Nacional de Departamentos, varios gobernadores enviaron un mensaje al Gobierno Nacional en el que piden “libertad y orden” en medio de la situación de orden público en regiones como el Bajo Cauca, que provocó que el presidente Gustavo Petro suspendiera el cese al fuego con el ‘Clan del Golfo’ y a ordenara acciones de la fuerza pública contra este grupo armado.

Frente a lo anterior, el gobernador del Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Roberto Jairo Jaramillo, aseguró en La W con Julio Sánchez Cristo que no se trata de un mensaje de oposición, sino de unidad.

En ese orden de ideas, explicó que en dicha reunión con los gobernadores y la procuradora Margarita Cabello, enviaron un documento a Presidencia con los reparos sobre la situación de orden pública, “cuando hablamos de libertad y orden es el país que todos soñamos y es el mensaje que enviamos al país”.

De igual forma, Jaramillo señaló que desde esta Federación “agradecen” al presidente por “tomar decisiones contundentes sobre el cese al fuego, escuchar las quejas sobre carnetizaciones, extorsiones y disidencias de las Farc”.

“Yo creo que equivocadamente se pensó que era un mensaje de oposición, es un mensaje de unidad, de respaldo a las Fuerzas Armadas; queremos que ellos puedan ejercer ese derecho fundamental de cuidar la Constitución”, añadió el gobernador del Quindío.

En cuanto a la iniciativa de paz total, bandera del Gobierno Petro, mencionó que los grupos armados ilegales no pueden continuar con “la guachafita” en negocios de narcotráfico y minería ilegal, mientras que el Gobierno realiza esfuerzos por alcanzar la paz.

“No podemos permitir en el país esa guachafita. Ellos equivocadamente, ante la generosidad del Gobierno de un cese al fuego bilateral y de pensar en unos diálogos, aprovecharon esa mano generosa para empezar a hacer de las suyas”, aseveró Jaramillo.

En ese sentido, señaló que lo que piden a Petro es “escúchenos nosotros conocemos los departamentos y conocemos el clamor de los ciudadanos. Que trabajemos conjuntamente, no podemos trabajar separados, debemos fortalecer como debe ser la fuerza pública y que podamos posesionarlos en esos sitios donde han perdido espacio”.

Por otro lado, manifestó su inconformismo sobre el cese al fuego con otros grupos armados: “Creo que aquí no se puede permitir más espacios donde no hay resultados, es un lenguaje que no es bueno para el país cuando se quiere sentar a dialogar, pero estos grupos armados al margen de la ley no quieren resultados (…) el Gobierno tiene la obligación de cuidar la Constitución, hay que parar los acuerdos si no están funcionando bien”.

Escuche la entrevista completa: