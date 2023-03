Comisionado de Paz le está mintiendo al país: Hernán Cadavid sobre el cese al fuego

En diálogo con Sigue La W, el representante de la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid, se pronunció sobre el futuro de la ley de sometimiento, luego de que el presidente Gustavo Petro tomara la decisión de suspender el cese al fuego con el Clan del Golfo.

De acuerdo con el representante Cadavid, pese a que el Gobierno lleva a cabo “con buena intención” la iniciativa de paz lo realizó “con una velocidad y afán que hoy tiene fracasando su planteamiento de paz total. El anuncio de los ceses bilaterales que terminan siendo solo de un lado y no solamente es el Clan del Golfo, también el ELN y las disidencias, estos decretos no tuvieron efecto para nadie”.

En ese sentido, cuestionó la información que el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, estaría compartiendo con el presidente Petro.

“Qué es lo que está diciendo el alto comisionado de Paz al país, cuáles son los acercamiento y qué le están presentando al país. Creo que tendrá muchos inconvenientes en el Congreso de la República; veo negro el panorama en el trámite legislativo a ese proyecto”, aseveró.

Además, aseguró que Rueda le estaría contando “mentiras plenas” al país, debido a los diálogos que ha mantenido con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el cese al fuego: “nosotros lo hemos visto en función de ser vocero de ‘Iván Márquez’, pero hay que preguntar el presidente qué tipo de información está recibiendo sobre la base de qué información está tomando decisiones como decretar un cese al fuego que fue rechazado por el ELN, quienes dijeron que no han conversado”.

“Las bases de este planteamiento de paz son muy débiles a la hora de llegar a los territorios y por supuesto en un trámite del Congreso”, añadió el representante.

No obstante, aseguró que “el cese al fuego no es una figura negativa cuando se hace sobre la base de hechos ciertos, no lo que el país acaba de vivir que es una gran frustración no solamente con un grupo. Ninguno de los grupos que fueron incorporados en la redacción del decreto del cese bilateral lo terminaron respetando. Esto crea una desconfianza”.

Por su parte, el también representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Landinez defendió la ley de sometimiento y rechazó las declaraciones de Cadavid.

Aseguró que el comisionado para la Paz está comprometido con esta bandera de Gobierno.

“Está comprometido con pensar y construir un país mejor, cada proceso y negociación de paz con el ELN y sometimiento a la justicia con organizaciones criminales tienen algunas informaciones que no podrán ser públicas, que solamente se tratan en la mesa misma, pero decir que no le está siendo claro al país es una información equivocada”, manifestó.

Sin embargo, señaló que hubo “un salto en la comunicación entre la mesa de negociación y el Gobierno”.

“La decisión del presidente fue una decisión pensada. El ELN lleva muchos años en insurgencia no lo aceptó y creo que hubo una falta de comunicación y claridad entre los negociadores (…) El presidente sigue con su propuesta porque es un mandato popular de alcanzar la paz total y, además, es un mandato de la Constitución de 1991 como una obligación de buscar la paz”, puntualizó.