Reforma política se encuentra en cuidados intensivos: senador Jorge Benedetti

La polémica reforma política estaría a punto de hundirse, luego de que en medio del quinto debate en la Comisión Primera del Senado de la República, un bloque mayoritario logró los votos necesarios para hundir la iniciativa.

El senador Jorge Benedetti del Partido Cambio Radical se refirió en La W sobre los “micos” de este proyecto y cuál sería su futuro.

De acuerdo con Benedetti, “la reforma política se encuentra en nivel de cuidados intensivos, en estado vegetal. Es una reforma que está muerta, que perdió credibilidad y no goza de respaldo político”.

Así mismo, señaló que incluso la coalición del Gobierno Petro ha pedido retirar algunos artículos de esta reforma, “han manifestado su rechazo a la misma”.

“El Gobierno debe dejar su ego político de lado y pensar en el país primero, y simplemente darle sepultura a esta reforma que le hace daño a Colombia”, añadió.

Por otro lado, señaló que no entiende la posición del presidente del Congreso, Roy Barreras, “no sé qué necesidad tenía de pasar la plenaria para las horas de la tarde con el propósito de salvar esta reforma (…) por qué entonces manifestó en La W que esta reforma como está es inviable, por qué se empeña en mantener viva una reforma que no tiene consenso, que no se ha socializado y que claramente goza del rechazo de las grandes medidas de la Comisión primera.

“Si el Gobierno realmente quiere trabajar en una reforma política lo que tiene que hacer primero es hundir la que está en curso y empezar de cero construyendo una que genere consenso, porque lo que contempla la reforma son temas inadmisibles”, puntualizó.