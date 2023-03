“Será una locura”: Alejandro Sanz sobre su concierto el 14 de abril en Bogotá

El próximo 14 de abril de 2023 el reconocido artista del pop y la balada, Alejandro Sanz, estará en el Coliseo Live, como parte de su gira internacional ‘Sanz en Vivo’, por lo que se hace necesario invitarlo a pasar por los micrófonos de La W, para hablar un poco de lo que ha sido trayectoria y lo que será este esperado día por los fanáticos.

“Somos afortunados de que el tiempo pase y nos llene de tantas cosas buenas. Que nos permita seguir subiéndonos a un escenario y estando allí, eso es algo muy bello”, expresó el artista.

Del mismo modo, se hizo énfasis en su nuevo disco, ‘Sanz’, por medio del que busca regresar a sus orígenes haciendo disfrutar a millones con su talento.

“La motivación para este disco es la de hacer algo diferente, para la gente que somos ‘caminantes’ esto nos hace abrirnos a nuevos rumbos, la canción con Paco de Lucía fue cumplir el sueño de volverlo a tener después de su fallecimiento, a él le hubiera encantado terminar esto”, comentó.

También se refirió a la posibilidad de incursionar en el mundo de la música urbana y de una posible colaboración con Shakira, siendo ‘La Tortura’ su principal emblema juntos.

“Una cosa es el perreo que no está dentro de mis posibilidades, pero también está la música urbana, en la que yo me siento cómodo. No quiero condenar ningún tipo de género. Con Shakira en algún momento encontraremos algo para hacer un nuevo dueto, si hemos estado en conversaciones”, reveló.

Finalmente habló al respecto de lo que viene en su paso por Bogotá el próximo 14 de abril con su tour ‘Sanz en Vivo’ y la nueva propuesta que viene con este esperado evento.

“Hemos cambiado el repertorio. Es muy interesante tener giras donde el setlist sea diferente en cada concierto, me gusta cambiar la escenografía, cambiar lo que sucede en el escenario, todo esto hace parte de la experiencia” concluyó.

Escuche aquí la entrevista completa en La W: