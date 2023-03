Carta a Petro sobre terna de la FND sería falsa, comité del Valle no sabe de dónde salió

El jueves 23 de marzo se llevó a cabo el nuevo encuentro del Comité Nacional de Cafeteros, donde quedó en firme la terna de los nombres para la Gerencia General de la Federación Nacional Cafeteros.

En ese sentido, los elegidos fueron:

Germán Bahamón

Sandra Morelli

Santiago Pardo

Desde la misma Federación se confirmaron los nombres y se informó que la terna se presentará el próximo 27 de abril al Congreso Nacional de Cafeteros (extraordinario) que “como máxima autoridad e instancia de deliberación gremial elegirá nuevo (a) gerente general, en sucesión de Roberto Vélez Vallejo, quien deja importantes logros de gestión”.

Cabe resaltar que con esta elección se quedó por fuera Felipe Robayo, uno de los nombres más sonados en diferentes regiones cafeteras para llegar a la gerencia de la Federación. Y, al parecer, su salida no habría gustado para nada a grupos de comités que tenía consolidados.

Así mismo, se conoció que, en medio de la votación, el Ministerio de Hacienda utilizó, por primera vez, el derecho al veto que tienen las ternas y allí vetaron a Robayo. Sin embargo, la elección se habría realizado con los comités que no apoyaban a este candidato.

Frente a lo anterior, 10 comités habrían manifestado al presidente Gustavo Petro, a través de una carta conocida por W Radio, que no estarían de acuerdo con la terna que quedó seleccionada.

En dicha carta el 70% de los representantes cafeteros aseguraron que esta terna es “ilegal e ilegítima”.

“Los representantes de Nariño, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Quindío, Boyacá, Santander, César, La Guajira y Magdalena queremos manifestar que el proceso por el cual el comité eligió una terna compuesta por Germán Bahamón, Sandra Morelli y Santiago Pardo es ilegítimo e ilegal”, señala el documento.

No obstante, Camilo Restrepo, representante y presidente del Comité Cafetero del Valle de Cauca, aseguró en La W con Julio Sánchez Cristo, que no sabe de dónde salió esta carta, pues desde su comité no la han firmado.

“Esa comunicación que acabamos de leer no la hemos firmado los comités, no sabemos de dónde salió esa carta, pero es un tema para analizar jurídicamente si es ilegítima o no”, explicó.

Entre el 27 de marzo y el 14 de abril los candidatos deberán presentar sus propuestas o programas ante cada uno de los 15 comités departamentales de cafeteros, con base en un cronograma y reglas definidas y aprobadas actualmente por el Comité Nacional.

Escuche la entrevista completa: