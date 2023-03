“Eso terminó hace rato”: MinInterior sobre ‘luna de miel’ entre Gobierno y Congreso

El ministro del Interior, Alfonso Parada, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre varios temas en la coyuntura política, económica y social de Colombia, pero destacó el tema de la reforma política que fue retirara por el Gobierno Nacional ante la falta de apoyo de las mayorías en el Congreso.

“No creo en ningún mico. Toda proposición, vinculación de nuevas figuras en las ponencias, que uno no comparte simplemente la combate. No es un problema de la ponencia, eso no hunde la reforma. Lo que hicimos fue retirarla ayer”, indicó.

De esta manera, expresó que cree que no hay voluntad en el Congreso para que sea aprobada una reforma política de fondo.

“En el fondo creo que no hay voluntad para avanzar a una reforma de fondo que elimine la competencia en listas abiertas, que garantice que la mitad del próximo Congreso sean mujeres, no les gustan las listas cerradas, no les gusta la financiación pública”, expresó.

“Le tienen temor a perder el control, a la democracia interna y a la financiación pública”

Listas cerradas para el Congreso

“La lista cerrada que propusimos es una ‘cremallera’: va una mujer, luego un hombre. La propuesta es contundente y va con paridad de género”, señaló.

¿Se terminó la ‘luna de miel’ con el Congreso?

“Eso terminó hace rato. Creo que la luna de miel dura muy poco. Cada proyecto hay que armarlo en mayoría. Siempre lo he dicho, las coaliciones son supremamente leves, difíciles de mantener”, explicó.

“Llevo meses con bancadas, con partidos, con congresistas explicándoles la reforma a la salud, laboral, pensional, y en cada reunión hay argumentos a favor y en contra. No es que presentemos una reforma y al otro día se apruebe”, añadió.

Por otro lado, se refirió a si desde el Gobierno ven necesario replantear la Paz Total ante los impases que ha sufrido en los últimos meses.

“Como en todo hay que estar haciendo evaluaciones. Esta es una apuesta supremamente compleja. Apuntarle a la Paz Total con grupos con carácter político y bandas criminales no tiene referente en Colombia. No hay salido bien lo del Clan del Golfo ni lo de la Segunda Marquetalia”, dijo.

“El primer gran diálogo es el del ELN, no es fácil, pero estamos avanzando y haciendo un esfuerzo”, agregó.