Rodrigo Londoño: estaba más seguro en el gobierno Duque

Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, afirmó en medio de un foro de paz en Bogotá que se sentía más seguro en el Gobierno Duque, que con el Gobierno actual: “Yo en realidad me sentía más seguro en el gobierno de Iván Duque, qué ahora”.

Además, lanzó críticas punzantes contra la administración de Gustavo Petro por la crítica situación que viven los firmantes de paz en el departamento del Meta.

“Vamos a estar con el presidente Gustavo Petro el próximo 29 de marzo en Mesetas, donde nuestros compañeros confirmaron que se van a desplazar. Sin embargo, con esta situación ya para qué va el presidente”, aseguró.

Otro punto crítico al que Londoño hizo referencia fue lo ocurrido con el expresidente Juan Manuel Santos, a quien calificó de mezquino por no garantizar que todos los firmantes de paz se mantuvieran en el acuerdo: “Ojalá la mezquindad de Juan Manuel Santos le hubiera permitido ver la situación de los otros compañeros (disidentes), para que estuvieran en el bus de la paz, aunque no fuera en el mismo nuestro”.

Las Apuestas al Proceso de Paz

Rodrigo Londoño afirmó que la paz era el camino para solucionar el conflicto armado que protagonizaron las extintas FARC por más de 50 años en Colombia.

“Los grupos armados están buscando darse legitimidad afirmando que el acuerdo de paz con las Farc fracasó y eso sucede porque no conocen este acuerdo. Y añade “lo mismo nos sucedió con el plebiscito, la gente no salió a votar en favor de continuar la guerra, sino por el inconformismo de no conocer el plebiscito”, comentó.

“Nos preguntábamos: ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto?, y por eso cuando el presidente Santos manda razones para iniciar un diálogo, estábamos al mando de Alfonso Cano y conversamos entre nosotros, “¡parece que acá hay una intención de buscar una salida!”” aseguró.

Además, destaca en su intervención, “comenzamos a trabajar en eso y las circunstancias de la misma guerra me llevaron a lo que yo menos en mi vida pensaba. A asumir la conducción de las Farc en medio de ese proceso”.

En ese sentido, Londoño advirtió que, como vocero principal, “nosotros como equipo de mando en este proceso, fuimos formados por Jacobo Arenas y por Manuel Marulanda hablando de paz”

Londoño explicó que el primer acercamiento de paz entre el gobierno y las Farc se dio durante la administración del expresidente Belisario Betancourt, “cuando nosotros recibimos las primeras responsabilidades del mando de la organización fue en medio del proceso de Belisario Betancourt, entonces teníamos eso muy interiorizado en nosotros mismos”

Otro de los aspectos que menciona fue su relación con Alfonso Cano, quién veía con buenos ojos el proceso de paz y ordenó firmar un acuerdo, “nunca tuvimos la oportunidad de intercambiar presencialmente con Alfonso, ni con los demás miembros del secretariado. Todo era por radio y con muchas limitaciones, pero dije “esto hay que sacarlo adelante”. Alfonso dejó esa tarea y no podemos seguir sacrificando jóvenes en un proyecto que no tiene viabilidad”.

Finalmente, Rodrigo Londoño aseguró que el acercamiento con las víctimas fue clave para lograr el acuerdo final en Cuba: “cuando tuvimos contacto con las víctimas en la Habana fue un impacto total para nosotros. Yo lamentable no estaba en Cuba en ese momento, pero la delegación nuestra nos transmitió el mensaje del impacto al conversar con las víctimas de todos los actores armados que fueron y expresaron su drama. Ahí sacamos la conclusión “¡esto no puede continuar!””.