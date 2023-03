Con pretexto de seguridad digital, Gobierno podría acceder a datos privados: Miguel Uribe

Luego de que las Comisiones económicas del Congreso de la República, en medio de su votación para la aprobación del articulado del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro, le dijeran no a la creación de una agencia de seguridad digital y asuntos espaciales, el consejero presidencial para la Transformación Digital, Saúl Kattan, se pronunció en La W mostrando su desacuerdo con esta decisión.

De acuerdo con Kattan, Colombia es uno de los países con más ataques cibernéticos en el mundo, “hemos tenido problemas muy grandes de ciberataques, por ejemplo, el de EPM, el de Sanitas, el tema del Invima, Fiscalía, Congreso. Un montón de instituciones que han dejado en vilo la información del país”.

“Me preocupa porque muchos congresistas están desinformados y cuando uno los escucha hablar de una agencia de seguridad digital y asuntos espaciales, ni siquiera están leyendo. No son especiales son espaciales, del espacio”, añadió.

En ese sentido, explicó que se trata de una agencia “puramente civil sin ningún poder de Policía Judicial, no tiene tema de chuzadas, ni es una agencia de inteligencia, es una agencia para generar un ecosistema de seguridad digital entre el sector Gobierno, civil, privado y proteger la infraestructura digital crítica del país (…) ojalá podamos incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo”.

El consejero presidencial para la Transformación aseguró que los congresistas habrían hundido la agencia por hundirla, sin saber el propósito de la propuesta.

“Cuando uno oye a senadores hablando de chuzadas y de agencia de inteligencia y uno ve que en la gran mayoría de países de la OCDE existen agencias de seguridad digital, pues uno sabe que esto no tiene que ver una cosa con la otra (…) cuando uno no se quiere ilustrar y ataca por atacar, esto no tiene sentido”, manifestó.

En la misma línea aseguró que es él quien está liderando esta propuesta, pero no será el que, en caso de que se apruebe, maneje la dirección. “Vendrá alguien que maneje la agencia con asesoría de expertos internacionales en temas de ciberseguridad (…) yo creo que hay muchas cosas que son para desinformar a la opinión pública, diciendo cosas que no son correctas”.

Por su parte, el senador Miguel Uribe aseguró que “este artículo estaba en la sección que más les preocupa a los colombianos y al Congreso, el de facultades extraordinarias. Este plan no estaba creando una agencia, estaba creándole facultades extraordinarias al Gobierno para que creara una agencia en donde tendría la posibilidad de hacer lo que quisiera sin rendirle cuentas a nadie”.

Señaló que si la propuesta tiene gran importancia el Gobierno debería presentar un proyecto de ley para discutirlo en el Congreso y así “entrar a dar el debate sobre el alcance, las garantías a ciudadanos y evitamos los riesgos, porque por una parte es evidente que estamos en una era que hay un riesgo cibernético, pero tampoco podemos desconocer que Colombia tiene capacidades instaladas para enfrentar esos daños (…) es necesario fortalecer la infraestructura tecnológica del Estado para mayor capacidad de reacción, pero la pregunta es ¿necesitamos una agencia para eso o una política pública?”.

Así mismo, el senador Uribe mencionó que esta agencia “podría tener manejo de datos personales, información personal de los colombianos con el pretexto de proteger la ciberseguridad podría tener acceso a información intima. Lo que quiero plantear es que esto no fue el resultado de una decisión por ausencia de debate, sino que le estamos diciendo al Estado que presente un proyecto de ley”.

Escuche la entrevista completa: