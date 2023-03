“Es una idea absolutamente ridícula”: Juvinao sobre propuesta de cerrar el Congreso

Crece la polémica frente a la propuesta que lanzó, en las últimas horas, el líder religioso y excandidato presidencial Alfredo Saade de cerrar el Congreso de la República y convocar una Constituyente. En La W, Saade debatió junto a la representante Catherine Juvinao sobre el alcance de su propuesta.

Según Saade, aunque suene “arbitrario y antidemocrático”, es una posibilidad que “está en la Constitución”.

“Lo que estoy haciendo lo estoy haciendo como un ciudadano que cree que el Congreso de la República no merece estar donde está. El presidente no tiene mayorías hoy en el Congreso y la voluntad popular fue que las tuviéramos para sacar las reformas que el pueblo quiere. El poder popular votó por Gustavo Petro para que las reformas se hiciera y no se trasquilaran”, precisó.

Por otro lado, la representante Juvinao respondió rechazando ese planteamiento y advirtiendo que sería riesgoso tumbar al poder legislativo para que el Gobierno pueda sacar adelante sus reformas, sin ningún tipo de contrapeso.

“El mandato que recibe el presidente Petro no es un cheque en blanco. En el diseño de frenos y contrapesos hay un Congreso que tiene que aprobar o no esas reformas. Todos somos conscientes de que el Congreso tiene problemas, pero se necesita para que no caigamos en autoritarismo”, indicó.

La congresista también afirmó que este anuncio de Saade sería una respuesta a la derrota que sufrió el Gobierno Petro con las reforma política, la cual se hundió la semana pasada en la Comisión Primera del Senado.

“El Pacto Histórico nos está haciendo creer algo y es que llegó una maravillosa reforma política al Congreso, el Congreso la trasquiló, la convirtió en un Frankenstein y por eso se hundió, y eso no fue así.

“Hay que destacar que el Congreso funcionó con contrapeso, que es su función democrática en el diseño constitucional y evitó un perjuicio a la democracia por cuenta de una reforma que era peligrosa, violaba la separación de poderes y buscaba que el Congreso actual se perpetuara. Si nos vamos a poner a hablar en serio, no le propongamos al país cosas absolutamente ridículas, solamente para tapar un error del mismo partido del Gobierno, haciéndole creer a la gente que la solución para los errores del Gobierno es cerrar el Congreso”, concluyó.