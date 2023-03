“La IA puede volver a los DJ perezosos”: DJ Hardwell sobre su show en Ultra Music Festival

El pasado fin de semana se llevó a cabo uno de los festivales de música electrónica más grandes y de mayor impacto a nivel global, el Ultra Music Festival, del 24 al 26 de marzo, con un balance que dejó 14 arrestos y 12 hospitalizados, sin embargo, no fue tan grave como se llegó a espectar inicialmente por parte de las autoridades.

Con más de 165.000 asistentes, este evento lleno de música y artistas se ha posicionado como uno de los más esperados del género por el alto nivel de talento de quienes tocan allí; la W Radio pudo hablar en exclusiva con DJ Hardwell sobre su experiencia al tocar y presentarse en Miami.

“Me encanta Miami, me siento en familia, me cogen como si estuviera en casa”, aseguró el músico.

Del mismo modo, se tocó el tema de cómo logra balancear la creatividad que siempre ha estado presente en sus producciones, así como en su ser ‘rebelde’, pues ha sido enfático en que no le gusta seguir los paradigmas y las reglas, saliéndose del molde.

“No me gusta seguir las reglas, odio el tema de las reglas. En mi álbum, por ejemplo, me he inspirado en mi niñez, en la música que hubiese querido oír en un festival, tiene sonidos de distintos géneros pero no está bajo ninguna regla”, comentó Hardwell.

Finalmente se refirió al avance que ha tenido la inteligencia artificial, pues el reconocido Chat GPT ha sido usado por varios DJ para ‘acelerar’ el proceso de creación musical, pues recordemos que la conciencia digital de este programa puede desarrollar un sinfín de actividades.

“La inteligencia artificial y el Chat GPT me llaman la atención, pero me dan miedo, puede que esto pueda volver a los DJ perezosos, es interesante, pero la verdad me da susto lo que esto pueda causar de aquí a futuro”, concluyó.

Escuche aquí la entrevista completa en La W desde Miami: