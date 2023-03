Visión miope: Saul Kattan ante eliminación de creación de la Agencia de Seguridad Digital

Luego que las Comisiones económicas del Congreso de la República en medio de su votación para la aprobación del articulado del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro, le dijeran no a la creación de una Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, el consejero presidencial para la Transformación Digital, Saul Kattan se pronunció mostrando su desacuerdo con esta decisión.

“Visión miope de algunos congresistas colombianos hundieron la creación de la Agencia de Seguridad Digital y asuntos espaciales. Con esto oficialmente le abrimos las puertas del país a los cibercriminales. Gran pérdida para el país”, dijo el alto funcionario.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, se refirió a este tema, respondiendo a un trino del senador, Miguel Uribe Turbay quien rechazó esta propuesta.

“Hay una absoluta diferencia entre ciberseguridad y chuzadas. Sus gobiernos señor Uribe Turbay chuzaran, mi gobierno quiere defender a la ciudadanía de las chuzadas, eso es ciberseguirdad”, dijo el presidente Petro.

A lo que respondió el senador Uribe, “comencemos por decirle la verdad a los colombianos. No mienta más. El riesgo de la agencia que usted propone es evidente. Por eso fue negada. Mucho más cuando no se respeta la oposición y se ha cruzado la ilegalidad. Su dolor es no haberle podido dar una agencia a su socio Kattan”.