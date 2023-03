“Gustavo Petro ha callado ante la ausencia de democracia en Venezuela”: Carlos Vecchio

Carlos Vecchio. Foto: Mandel Ngan / AFP via Getty Images

Después de formalizar la retoma de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, y tras cinco encuentros entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Caracas, el mandatario colombiano anunció que convocará en Colombia una conferencia internacional con el objetivo de “construir la hoja de ruta que permita el dialogo político efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano”.

Al respecto, Casa de Nariño ha informado que el encuentro se realizará en Bogotá y estarán invitados países de Europa, América Latina y Estados Unidos.

Con esto, afirmó el Gobierno Nacional, se busca “reabrir caminos y construir una hoja de ruta para estimular y apoyar el diálogo entre la oposición venezolana, la sociedad civil de ese país y el Gobierno venezolano”.

Frente a esta iniciativa, Carlos Vecchio, exrepresentante del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, habló con La W sobre las expectativas frente a este diálogo.

Para Vecchio, el presidente Gustavo Petro no es un actor neutral en este proceso, pues advierte que “ha estado vinculado con la dictadura”.

Por eso, el exembajador afirmó que el mandatario colombiano ha mantenido silencio sobre la regla democrática, pues “ha callado frente a la ausencia de democracia en Venezuela”.

Vecchio también fue crítico del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, pues señaló que “ha alabado a la dictadura”.

Cabe señalar que la fecha de este encuentro aún no está acordada, pero podría definirse en los próximos días. Además, fuentes confirman que la presencia del presidente Nicolás Maduro aún no está confirmada, pese a que no se descarta y está dentro de las posibilidades.

