Proyecto limita el uso de redes para niños en Utah, ¿qué dice la ley?

El senador estatal republicano de Utah, Mike Mckell, conversó con W Radio y entregó detalles del proyecto que presentó y que limita el uso de redes sociales a los menores de edad.

“He hablado con adolescentes y niños, entienden que las redes les hacen daño. Están de acuerdo con que sea una restricción para todos y no solo para unos”, aseguró.

A propósito, explicó que lo que buscan con este proyecto, que ya fue firmado por el gobernador del estado, es que los padres “tengan herramientas para monitorear el contenido” que ven sus hijos.

Y es que la ley obliga que cuando un niño esté viendo el contenido, debe tener el visto bueno de su tutor.

No obstante, aclaró que esto no quiere decir que los niños y adolescentes no vayan a poder acceder a ningún contenido, puesto que los padres deciden cuánta libertad tendrán los menores al navegar en las redes.

“Los padres sí pueden dejar que sus hijos usen redes sociales ilimitadas, pero les dan herramientas para que monitoreen lo que ven”, explicó.