Al Oído: la ministra de Salud, en cuidados intensivos y la reforma, en coma

Píldoras para la memoria de las salidas en falso de la ministra Carolina Corcho:

Al oído de la reforma que nació enferma, al oído del Ministerio de Salud y de la ministra Corcho, que nos demuestra que criticar siempre es más fácil que hacer.

La Organización Mundial de Salud informa que Colombia es el quinto país más afectado por la viruela del mono con 3.800 casos, y ella, que tanto criticaba como activista la pandemia del COVID-19, no se sabe cuántas vacunas logró obtener.

La ministra Corcho es experta en no dar la cara, experta en no responder, incluso, jamás habló sobre el coautor de la salud, Pedro Santana, su amigo cercano, que recuerden, Al Oído reveló que mintió en dos de sus títulos universitarios, y a hoy, no sabemos qué pasó con él.

Ni que decir de la corchada de la ministra, negando el desabastecimiento de medicamentos.

La funcionaria ha ambientado su reforma de salud descuidando prioridades del sector, además, su afán de acabar con las EPS le hizo olvidar que, si bien se necesitan cambios estructurales, hay 7 de cada 10 colombianos que no está de acuerdo con que estas terminen.

También jugó con la confianza de líderes de otros partidos, haciéndoles creer que trabajaba en diálogos para mejorar la reforma y luego no presentó ningún cambio en el articulado más allá de la forma en la que lo contó, ¿en serio pensaban que tenían un acuerdo del 98%?

Eso es lo complejo de tener ministros activistas, que olvidan su responsabilidad.

No nos podemos quedar callados ante quienes quieren hacer politiquería con la salud de los colombianos, duele que, por el ego, no se pueda construir sobre lo construido y que busquen destruir un modelo de salud que es ejemplo en la región.

Hasta el final la ministra ha dejado ver su intransigencia, la caprichosa reforma está en coma y la ministra en cuidados intensivos.

Ahora que se está ahogando la reforma, no vayan a decir que no era con ustedes, que no la criaron, mejor dicho, Carolina Corcho, dé un paso al costado.

Cambio y fuera.