Sorprende que anteponga ideologías sobre intereses del país: exembajador de Perú a Petro

En La W habló Carlos Pareja, exembajador del Perú en Estados Unidos, Suiza, Chile y España, sobre el retiro del embajador de Perú en Colombia, Félix Denegri Boza, a raíz de los comentarios, según la Cancillería de Perú, “injerencistas y ofensivos” del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien “persiste en distorsionar la realidad” al desconocer que el exmandatario Pedro Castillo dio un fallido autogolpe el pasado 7 de diciembre.

Esto representa un “distanciamiento entre los dos Gobiernos”, dijo Pareja. Si bien “la relación entre Perú y Colombia es fuerte y sostenida, (nosotros) esperamos que se afecte lo menos posible”.

“Evidentemente, una controversia entre dos jefes de Estado afecta las relaciones en su conjunto, pero en este caso esperamos que el pueblo colombiano esté convencido de que lo que hubo en Perú fue un fallido golpe de Estado de parte del expresidente (Pedro) Castillo. La sucesión constitucional corresponde a la presidenta (Dina) Boluarte. Esto ha sido comprendido en casi todos los países, salvo los gobernantes de Colombia (Gustavo Petro) y de México (Andrés Manuel López Obrador). Ante las reiteradas expresiones del presidente Petro el gobierno del Perú ha tomado la decisión de un retiro definitivo del embajador peruano en Colombia”, aseguró el exembajador.

Cabe destacar que el presidente Petro ha apoyado al exmandatario peruano en varias ocasiones. La última fue durante la Cumbre Iberoamericana, cuando dijo que “Pedro Castillo debería estar aquí, el golpe se lo dieron a él”; a lo que la canciller del país andino, Ana Gervasi, respondió que “si no está aquí es porque dio un golpe de Estado. Si estuviera, tendrían a un dictador”.

Según Pareja, depende de Petro que las relaciones con el país vecino mejoren. “El Perú lo que ha hecho es reaccionar ante este relato adverso del presidente Petro que no corresponde con la realidad. Perú no ha hecho ningún comentario sobre la situación política interna de Colombia, somos muy respetuosos de la no intervención de asuntos internos y de los principios democráticos. Sorprende muchísimo que un presidente, como Petro, elegido democráticamente, no convalide esos principios democráticos con lo que ha sucedido en Perú”. Además, dijo que le sorprendió que Petro “anteponga aspectos ideológicos a la realidad y a los intereses del país. Los intereses de ambos países están ligados política, comercial y económicamente. Hay un gran cariño entre los pueblos”.

Si bien la retirada del embajador de Perú en Colombia no va a afectar los aspectos comerciales, como indicó el exembajador Pareja, explicó que la relación política, “sobre todo el tema de la relación fronteriza” sí se verá comprometida. “Esperemos que el Gobierno colombiano reaccione ante esta realidad y esa relación pueda seguir fluyendo”.

Tanto México como Colombia han apoyado al expresidente destituido Pedro Castillo. Pero no fueron los únicos en pronunciarse con respecto a la crisis en Perú. Gabriel Boric, presidente de Chile, criticó la reacción de la Policía, bajo el mandato de Dina Boluarte, hacia los protestantes.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, también apoyó a Castillo. Sobre la posibilidad de la existencia de un bloque de mandatarios en la región para rechazar el Gobierno peruano, Pareja afirmó que “no puedo saber lo que están planeando otros presidentes, pero lo que hemos visto es que otros mandatarios no se han sumado a ese relato de México y Colombia. Los otros gobiernos, que en un principio tuvieron alguna duda, han comprendido que lo que hubo en Perú fue un fallido intento de golpe, y que el Gobierno de Dina Boluarte es constitucional y legítimo y que no hay vuelta atrás. Otros presidentes de izquierda de la región han preferido seguir con una relación más constructiva”.

La retirada del embajador “es mostrar el desagrado el Gobierno de Perú ante estas reiteradas declaraciones de Colombia. Se ha actuado con mucha moderación, pero es una reacción firme”, aseveró.

Escuche la entrevista completa en La W: