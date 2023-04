Habrá puente Chirajara, pero no se podrá usar

El puente Chirajara, ubicado en la vía Bogotá – Villavicencio, es una de las infraestructuras sobre las que más atención hay por parte del país. En su segundo intento de construcción, se espera que para octubre esté totalmente terminado, seis meses antes de lo planificado, lo que de inmediato supondría un alivió en la movilidad en uno de los principales corredores viales de Colombia.

Pese a que el puente y su ejecución van por buen camino, W Radio confirmó que la infraestructura no podrá ser usada tan pronto se reciba, esto debido a dos motivos.

La vía Bogotá Villavicencio está compuesta por un número de túneles que tiene como principal razón acortar distancias, evitar fallas geológicas y desde luego conectar el corredor vial, así las cosas, se debe recordar que hace algunos años el túnel 13 de dicho complejo tuvo algunos problemas en su estructura lo que generó que una parte del mismo se cayera, impidiendo que haya conexión con los túneles 14, 15 y 16 que finalmente desembocan hacia el puente Chirajara. Es decir, no hay cómo pasar para llegar al puente. Luego del problema registrado con el túnel 13, la Agencia Nacional de Infraestructura generó una demanda cercana a los 200 mil millones de pesos sobre el concesionario, esto desde luego terminó en un Tribunal de Arbitramento, teniendo en cuenta que la concesionaria encargada de las obras, Coviandina, aseguró que el problema generado en la infraestructura no se debió a las obras que venían realizando, si no a la complicada situación que se presenta en las montañas que bordean esa carretera. Se debe recordar que en el contrato de concesión generado en 1993, se estipuló que el administrador de la carretera solo se hacía cargo de la misma y su trayecto, más no de lo que ocurriera fuera de ella, incluyendo las montañas.

Así las cosas, hasta que no se solucione el tribunal de arbitramento, pues no se sabrá a quién le toca arreglar el túnel 13 que permite la conexión con el puente Chirajara, el cual estará listo en octubre pero no se podrá usar.