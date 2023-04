¿Hay ‘teléfono roto’ al interior del Partido Conservador por firmas en reforma a la salud?

El pasado viernes 31 de marzo sorprendió que aparecieron en el articuladio de la reforma a la salud las firmas de los representantes Camilo Ávila y Gerardo Yepes, de los partidos de La U y Conservador respectivamente, pese a que los jefes de estas colectividaes, Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda, habían manifestado su desacuerdo con lo plasmado en la ponencia de la reforma a la salud para el primer debate del proyecto.

Por este motivo, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, pasó por los micrófonos de La W para conversar sobre el panorama actual que tiene esa colectividad en el marco de la reforma a la salud, y la firma del representante Gerardo Bedoya, en la ponencia.

“El martes 11 de abril he convocado una reunión de bancada plena que de acuerdo con la ley será de carácter obligatorio, está citado Senado y Cámara”, dijo.

Además, explicó que allí se va a analizar a fondo la situación debido a que, según cuenta, lo pedido por los conservadores, no se ve reflejado en el articulado.

“Vamos a hacer un análisis de fondo porque el partido ha trazado unas líneas azules, porque a pesar de que estas en las reuniones con el Gobierno han sido aceptadas, la ministra Corcho a la hora de meterlas en el articulado no aparecen o aparecen de manera vaga”, dijo.

Así mismo, dejó entre ver que habría un posible ‘teléfono roto’ en el Partido Conservador, pues dijo que “no había una decisión de bancadas, había una conversación, no había una decisión obligatoria que es la que vamos a tomar el martes (11 de abril). Yo les había pedido que se incluyeran en la ponencia esas líneas azules, pero no se ha hecho, espero que el martes sea ratificado porque de otra manera en mi opinión esto no puede pasar”, comentó.

Sobre una presunta sanción a Gerardo Yepes, explicó que “la sanción es posterior a la decisión de bancada que se tomará el martes 11, esa decisión debe ser obligatoria, si luego de esa decisión un congresista no actúa de acuerdo con eso, se tomaran medidas”, puntualizó.

Para finalmente explicar que “hay unos acuerdos que si el Gobierno los cumple la acompañaremos, pero mientras no se cumplan mi opinión firme y vertical es no acompañarla (reforma a la salud)”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: