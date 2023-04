Me cansé de mi papel de tuitera, por ahora no vuelvo: Margarita Rosa de Francisco

En diálogo con La W, Margarita Rosa de Francisco, quien ha sido actriz, modelo, cantante y escritora, se pronunció sobre su más reciente libro titulado ‘Margarita va sola’ que ya se encuentra en las librerías de Colombia.

En medio de la charla, la recordada protagonista de la novela ‘Café, con aroma de mujer’ (1994) reveló por qué razón decidió alejarse de las redes sociales –en especial de Twitter– después de haberse convertido en una voz importante del contrapoder por expresar sus posiciones políticas y ser una dura crítica del establecimiento.

Al respecto, De Francisco aseguró que se cansó, pero de ella misma y de su papel como tuitera.

“No me quise ver más en ese plan donde no se puede debatir nada, donde no se puede elaborar”, expresó.

Sobre si volvería a las redes sociales, la autora descartó la posibilidad por el momento: “Yo digo que no (…) tú sabes que uno dice ‘no’ y después se mete, pero por lo pronto por ahí no vuelvo”.

Sobre cuál es su razón para no querer retomar la actividad en redes sociales, De Francisco añadió: “Me parece peligroso si es verdad que uno influye en la opinión de la gente (…) yo digo mucho disparate, también pienso en caliente”, reflexionó.

Cabe recordar que la autora ya se había referido a su salida de redes sociales en diciembre de 2022, a través de una publicación en su sitio web en la que escribió: “Me salí de todas las redes sociales; bueno, tengo que admitir que voy a Tik Tok a mirar cómo baila la gente, pero ya no tengo ganas de que me miren bailar a mí. Eliminé mi cuenta de Twitter, Instagram y Facebook. Lo que se encuentren por ahí volteando no lo habré puesto yo”.

También aseguró en ese momento que desde que no “existe” en las redes, se siente vivir: “Estoy un poco más presente en el único momento que tengo, que es este; cada momento, el único”.

También añadió: “Me di cuenta de que involucrar mi pequeña vida (la más valiosa) en el tráfico despiadado de la frustración global es un pecado mortal (no por inmoral, sino porque impide vivir-se). Creo en este ensimismamiento como una forma íntima de rebelión contra lo que yo siempre llamo “extraño orden” en el cual somos crueles explotadores de nosotros mismos. A algunos no nos gusta el mundo en que vivimos; por eso considero mejor saberme parte de la toxicidad planetaria y hacerme a un lado. Creo que eso sirve más que creerme salvadora de la humanidad o del país”.

Escuche la entrevista completa a Margarita Rosa de Francisco en La W: