¿Puede Donald Trump ir a la cárcel? Exfiscal de Manhattan piensa que es posible

Donald Trump. Foto: Shane Bevel/NCAA Photos via Getty Images.

Matthew J. Galluzzo, exfiscal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Estados Unidos, dialogó con La W a propósito de la investigación que se adelanta contra el expresidente Donald Trump por supuestos pagos hechos a una estrella porno antes de la campaña de 2016.

Sobre este tema, Galluzzo aclaró que el peor escenario para el expresidente de EE.UU. Donald Trump es la cárcel.

“Que el expresidente sea acusado y sentenciado a cárcel. Creo que, por increíble que parezca, ese es el peor escenario, personas que han tenido casos sobre estos temas han tenido prisión”, dijo.

Asimismo, se refirió al tiempo en que abría una sentencia final en este caso, aclarando que para la defensa de Trump lo mejor es dilatar el caso lo mayor posible.

“Fácilmente puede tomarse un año. Los abogados de Trump harán todo lo posible para retrasar todo lo posible, incluso luego de las elecciones. Es difícil dar un tiempo en específico”, aseguró.

De esta manera, señaló que lo más probable es que Trump quiera que este proceso se atrase lo mayor posible.

“Los abogados lo que tratan de hacer es retrasar los juicios porque los testigos olvidan el testimonio, cambian la historia. El presidente Trump podría ir a la cárcel, por lo que debe querer que este juicio se retrase”, indicó.

Finalmente, habló del juez colombiano Juan Merchán, quien presidirá el juicio contra el exmandatario estadounidense.

“Sí lo he visto, he estado al frente de él, pero no lo conozco bien. Tiene una muy buena reputación, es justo, calmado y paciente”, sostuvo.