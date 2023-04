“Puedo poner hasta 45 uvas”: Samantha Ramsdell, la mujer con la boca más grande del mundo

Según la página oficial de Guinness, Samantha Ramsdell se convirtió en la mujer con la boca más grande del mundo luego de que un juez de la entidad fuera con ella al dentista para corroborar que, en efecto, esta parte del cuerpo como las más grande del planeta.

El juez de la entidad luego de tomar las medidas necesarias decidió otorgarle el récord Guinness de la mujer con la boca más grande del mundo, pues encontró que su boca mide 6,52 cm sin estirarla y 9,2 cm estirada.

Ramsdell, quien es también comediante, artista y creadora de contenido, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su récord y todo el trasfondo que esconde ser la mujer con la boca más grande de la Tierra.

“Es algo positivo, tengo la medida perfecta para ingerir muchos alimentos y siento que puedo sentir más sabor debido a esto”, comentó Ramsdell.

Además, que aunque hoy esto es un motivo de orgullo, nunca fue así, pues de niña se burlaban de ella por tener este rasgo en su rostro.

“Solo supe que mi boca era grande, me molestaban mucho y a medida que fui creciendo mi boca correspondía al 80% de la cara, no me sentía orgullosa de mi boca hasta que comencé a hacer contenido en TikTok”, explicó, pues en las redes sociales encontró una forma de sentirse orgullosa de resalta por algo único.

Contó además que tipo de comida ha llegado a ingerir dentro de su boca. “He puesto porciones de comida muy grandes, por ejemplo, el bagel más grande que pesa 25 libras, puse una una parte de él. También he estado en competiciones de poner cosas en la boca y puedo poner hasta 45 uvas ”, contó entre risas.

Por otro lado, dijo que el récord Guinness “es un reconocimiento muy grande y ahora mi trabajo es con las redes sociales”, en donde comparte el día a día de su contenido relacionado a este tema.

Así mismo, fue cuestionada sobre si se ha relacionado este rasgo físico con temas sexuales, en donde mencionó que sí ha recibido mensajes de ese tipo pero que trata de no enlazar su récord con eso sino con otras cosas.

“He tratado de hacer chistes contando lo que uno puede hacer con la boca grande, pero todo más allá de la parte sexual sino yendo a la comedia por ejemplo”, dijo.

Finalmente, mencionó sobre sus relaciones de pareja que “nunca me han hecho comentarios (por tener la boca grande, tengo novio y soy feliz, pero yo puedo controlar el tamaño de la boca con los músculos para evitar lastimar a las personas”, sentenció.

