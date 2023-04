Seis años después de la reconstrucción de Mocoa, Procuraduría mantiene 7 alertas

Luego de seis años de la reconstrucción de Mocoa, por una avalancha que dejó 336 personas muertas más de 390 heridos, 77 desaparecidos y 22 mil damnificados, desde el primero de abril de 2017, no avanza su reconstrucción.

No hay acueducto, una cárcel de máxima seguridad ni carreteras en buen estado, por lo que la procuradora delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, Tatiana Oñate, habló de estas deficienciencias en el progreso de Mocoa, luego de avalancha.

Siguen las prórrogas en la reconstrucción, por lo que la Procuraduría emitió 7 alertas.

“En alerta roja se encuentra el proyecto de vivienda los Sauces II y III, el megacolegio y el centro penitenciario, mientras que se presentan avances importantes en las obras de mitigación, la plaza de mercado y el acueducto de la ciudad”.

Dice la procuradora delegada que: “existen avances parciales pero no resultados finales en las obras, nuestras alertas se concentraron en las viviendas del proyectos Sauces y en las obras de mitigación que aunque hay avances significativos no hay una finalización al 100% y eso puede tener un impacto sobre la protección que estas obras deben brindar a la población en caso de que se vuelvan a repetir las avenidas torrenciales, no haya una situación similar a la que se vivió en 2017″, señaló Oñate.

Alertas

En vivienda, de acuerdo con la Procuraduría, las obras en Sauces II (909 viviendas) cuentan con un retraso superior al 63%, y Sauces III (87 viviendas) no presenta avances, dado que los lotes postulados por la Alcaldía del municipio desde 2022 fueron rechazados por no cumplir determinantes ambientales.

Con respecto a la Plaza de Mercado que beneficiará a 450 comerciantes, el ente de control informó que, el primer convenio con que se adquirió el lote para la construcción ya se venció, por lo que se constituirá un Fondo de Inversión (FIC) con la Alcaldía Municipal, para que sea el ente territorial quien realice la nueva contratación.

Otro proyecto que se mantiene en alerta para la Procuraduría es el centro penitenciario, una obra que, debido al rechazo de la compra del predio seleccionado por parte del Concejo Municipal, en el momento no presenta avances. Cabe destacar que esta construcción corresponde a un fallo de acción popular, por lo que se analiza jurídicamente para reanudarla lo antes posible.