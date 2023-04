“Son unos monstruos, unas bestias”: padre de soldado asesinado en ataque del ELN

El padre del cabo tercero Juan Mateo Benavides, fallecido en el ataque del ELN a una base militar en El Catatumbo, llamó a La W para hablar con Julio Sánchez Cristo sobre el asesinato de su hijo en el atentado que dejó ocho militares más muertos.

“#JusticiaEs a ver cómo el presidente me va a responder a mí por mi hijo que me lo mataron allá en El Carmen, con la bandera que me dieron ¿qué?”, expresó.

Para contextualizar, explicó que su familia ha sido de militares, “les ha gustado eso”, por lo que su hijo decidió seguir por ese camino.

“Él estaba por allá cuidado esos tubos de petróleo, no sé. Eso los ponen por allá cuidando eso con los otros muchachos (…). Él habló con ella (la madre) el martes antes del atentado y le dijo ‘mamá, esto por aquí está muy caliente, peligroso’”, contó.

“Uno le decía que se cuidara, pero eso ya les tenían armada la fiesta”, agregó.

Además, destacó que una de las razones por las que Juan Mateo entró al Ejército fue por ayudarles a ellos, sus padres.

“Era el único basteón que teníamos. Tenemos otros dos hijos, pero tienen sus obligaciones. Él era el único apoyo que teníamos y su idea era trabajar y hacerse su casita para llevarnos. No se pudo, tocó seguir”, relató.

De la misma manera, el padre del soldado reveló que su hijo les había dicho que no quería ir a esa región del país.

“Le dije que pidiera la baja, que aquí en la civil también se puede sobrevivir, que podía trabajar también, pero el veía que la única salida era el Ejército”, mencionó.

¿Le cree al ELN sobre su voluntad de paz?

“No, cada vez que inicia un proceso de paz es alistarle el ponqué para que lo partan. Esos son unos monstruos esos guerrilleros, unas bestias. Salen y seguirán delinquiendo, matando gente”, aseguró.

