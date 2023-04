“No es señalamiento contra nadie”: secretario de Transparencia por informe de sector salud

En los micrófonos de W Radio, el secretario de la Transparencia de la Presidencia se refirió al informe de 22 páginas sobre posibles hechos de corrupción en los manejos del dinero de salud durante la existencia de Saludcoop, Cafesalud, Medimás y justo cuando la salud estaba en manos del exministro de Salud, Alejandro Gaviria.

Según Idárraga, cuando Alejandro Gaviria era ministro de Salud y cuando el ministro de Hacienda era Mauricio Cárdenas, aceptaron movimientos y “flexibilizaron las normas que hoy en día tienen a decenas de trabajadores y usuarios con problemas”. Sin embargo, el alto funcionario aseguró que este informe, solicitado incluso por el mismo presidente Gustavo Petro, en el marco de una Comisión de la Verdad, no tiene como objetivo señalar a nadie, sino mostrar el mal manejo que se le dio a los recursos de la salud.

“Encontramos unas situaciones públicas y coincidió con la solicitud del presidente de solicitar una Comisión de la Verdad. Encontramos que hay decisiones de altos funcionarios que conllevaron a que se llevaran los recursos, queremos significar como la estructura política y financiera del actual sistema de salud facilita que estas situaciones se presenten por eso se abre el debate de la reforma a salud”, dijo el alto funcionario.

Así mismo, reiteró que la investigación no es una persecución política, “estamos señalando que el sistema de salud tiene una infraestructura jurídica que permite esto. Nosotros no estamos investigando, ni lanzando señalamientos sino estamos poniendo un informe narrativo sobre los que sucedió en un periodo y que se pone a disposición del Congreso de la República en el marco de la discusión de la reforma a la salud. De sí se perdieron o no los recursos si se hicieron las actuaciones eso es tarea de las autoridades porque no es nuestra función”.

En ese sentido, se refirió a lo que ha expresado Gaviria asegurando que no había otra alternativa para salvar la salud en ese entonces, “el exministro decía que no había otra alternativa pues es muy fácil juzgar la historia con argumentos de hoy es ahistórico, el país tiene conocer que se tomaron esas medidas que terminó en pérdidas de dinero y hoy se puede mejorar esta situación a través de la reforma”. Y agregó que es una investigación a partir de una verdad judicial a través de unos actos administrativos que están documentados de un valor probatorio o jurídico con pruebas judiciales”.

También, indicó que hay investigaciones sobre el manejo de la salud en las regiones, “He solicitado a la Fiscalía que pasó con los 14 mil millones de pesos del Hospital Metropolitano de Barranquilla. Tenemos el caso de Purificación en el Tolima, donde al parecer se robaron 10 mil millones de pesos y los personajes denunciados siguen allí”.

Por último, indicó que desde la Secretaría de Transparencia se está poniendo la lupa a todos los contratos de los altos funcionarios de este Gobierno, de ahí a que avancen las investigaciones en contra de la ex ministra del Deporte, María Isabel Urrutia.

“Se logró encontrar que en un fin de semana la exministra a sabiendas que no seguía como ministra firmó 202 contratos en fin de semana y horas de la noche. Eso implicaría un posible interés indebido en la celebración del contrato. Estamos hablando de una posible de violación al principio de planeación por cuenta de unos contratos que se traslaparon. Estamos adelantando otras cosas con el tema de los Juegos Panamericanos”, concluyó Idárraga.