Paralelo entre los casos de Donald Trump y Álvaro Uribe

Hay diferencias evidentes entre los casos del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el expresidente de Colombia Álvaro Uribe. Y también hay semejanzas sorprendentes que permiten formular un paralelo.

Los dos hombres muy poderosos, cada cual en su escala, vienen siendo procesados presuntamente por mentir para sobornar testigos que pueden comprometerlos. Los dos han adelantado sus respectivas operaciones a través de abogados cuestionados y los dos alegan ser víctimas de una conspiración política instigada por miembros de la izquierda radical y ejecutada por malquerientes en la rama judicial.

La acusación contra el magnate neoyorkino le formula 34 cargos criminales y señala que presuntamente falsificó cheques y registros contables durante 11 meses en 2017, para disfrazar de pagos de honorarios legales lo que realmente habrían sido sobornos para silenciar a una mujer con la cual Trump sostuvo una relación.

Los pagos a la “mujer 2″ como es relacionada en la acusación fueron efectuados a través del “abogado A”. Detrás de las denominaciones están la actriz porno Stormy Daniels y el abogado Michael Cohen.

Álvaro Uribe está imputado por el presunto soborno de dos testigos: Juan Guillermo Monsalve quien recibió la oferta de un trámite judicial gratuito para obtener beneficios judiciales a cambio de cambiar la versión en contra de Uribe y su hermano, que por años había sostenido ante la justicia y Carlos Enrique Vélez a quien le hicieron un trámite en la Fiscalía también para obtener beneficios judiciales a cambio de entregar unas armas y además le efectuaron numerosos pagos en efectivo, algunos de ellos depositados a una trabajadora sexual quien asegura que conoció al testigo en ejercicio de su oficio.

A Vélez le pedían declarar contra el senador Iván Cepeda. El pagador de los testigos en ambos casos es un abogado cuestionado: Diego Cadena, quien acertadamente se define a sí mismo como ‘abogánster’.

Ambos procesos pasaron por el análisis del alcance de la relación abogado-cliente.

La ley estadounidense establece que las comunicaciones entre un profesional del derecho y su representado están amparadas por el secreto profesional. Lo mismo determinan las leyes colombianas. Sin embargo, existe un razonable límite en los dos países: ese privilegio en la relación abogado-cliente no puede usarse para ocultar delitos.

Michael Cohen incialmente alegaba el privilegio abogado-cliente para ocultar el alcance de la relación de presunta complicidad con Donald Trump. Es decir, en su concepto, no tenía que revelar ni sus conversaciones confidenciales, ni el monto de sus honorarios.

El caso del abogánster Diego Cadena es similar. En las recientes audiencias del proceso al expresidente Álvaro Uribe, sus defensores han sostenido que las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema no prueban nada, pero al mismo tiempo reclaman afanosamente que sean excluidas del proceso y calificadas como ilegales, entre otras razones, porque están protegidas por la relación abogado-cliente.

La verdad es que las grabaciones si prueban que el expresidente Uribe fue informado de los trámites que Cadena le ofreció al testigo Juan Guillermo Monsalve y efectuó a favor de Carlos Enrique Vélez. Además, hay una comunicación que demuestra que en el caso de Monsalve aprobó el ofrecimiento de su abogado con la ya célebre frase “Proceda doctor Diego”, registrada en una interceptación telefónica.

Sobre la calidad de la relación abogado-cliente entre Cadena y Uribe hay dudas generadas por varias circunstancias:

La primera es que Diego Cadena nunca fue acreditado como apoderado de Álvaro Uribe en el caso adelantado por la Corte Suprema de Justicia

La segunda es que el único poder concedido por el expresidente al cuestionado abogado fue otorgado por escritura cuando ya habían efectuado la mayoría de los actos cuestionados y probados en las grabaciones.

La tercera es que el abogado Iván Cancino, defensor del abogánster Diego Cadena, ha sostenido ante una de las instancias disciplinarias que evalúan las faltas a la ética de Cadena que no está claro que lo puedan procesar como abogado ya que su actuación en el caso no la hacía bajo esa condición. Ante la Comisión Seccional de Disciplina del Valle del Cauca. Cancino dijo “¿Dónde se probó en este juicio que Diego Cadena actuaba como abogado?”.

Los alegatos de Iván Cancino, a favor de Cadena, han sido tan confusos que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en su sentencia contra el abogánster sostiene: “llama la atención de la Sala la contradicción de la defensa del Dr. Cadena, pues en audiencia del 28 de marzo de 2022, invocó nulidad porque en la pieza calificatoria se había hecho mención a una grabación entre su cliente y el doctor Álvaro Uribe Vélez, estimando que las conversaciones cliente-abogado tienen la salvaguarda constitucional y legal del secreto profesional. Empero, ya en los alegatos conclusivos el mismo sector de la defensa varió su postura, alegando ahora que su apadrinado no había actuado como abogado en este asunto”.

Volviendo al caso del expresidente de Estados Unidos. El abogado Michael Cohen debió hacer un desagregado estricto de sus honorarios legales. Un análisis que terminó mostrando que considerando sus tarifas por hora había recibido 130.000 dólares extras que fueron los usados para pagar a la actriz porno.

Como la comisión de un delito no está contemplada dentro de la confidencialidad de la relación abogado–cliente, Michael Cohen terminó confesando la operación y allanándose a cargos para obtener un tratamiento más benigno de la administración judicial.

Los honorarios de Diego Cadena siguen siendo un misterio. Esto sostuvo el expresidente Álvaro Uribe en su indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia:

PREGUNTADO: Senador Uribe, en el acuerdo que usted dice haber realizado con el abogado Diego Cadena de carácter profesional, ¿acordaron algún monto de los honorarios profesionales? CONTESTÓ: Ya se lo dije, honorable magistrado. Yo le dije que se le entregaba un lote de una urbanización, a propósito muy bonita, que todavía está en proceso, en un terreno de mi señora en Montería. Y se puso muy feliz. Él me dijo que tenía una novia en Montería, y se puso muy feliz. Es un lote que está llamado a tener mucho futuro. A valer dinero en el futuro.

Uribe ha sostenido que el pago fue único y que Cadena no cobraba aparte por conceptos como viajes o gastos extras.

Sin embargo, Diego Cadena sostuvo que Uribe si le había suministrado otros recursos. óiganlo por favor:

“PREGUNTADO: Usted mencionó, en una de las respuestas al apoderado de la parte civil, que su gestión ya estaba remunerada. Preguntaron si era remunerada o no y usted dijo que sí. ¿A qué se refería, doctor Cadena? CONTESTÓ: El doctor Uribe me... me remuneró por estas gestiones, no recuerdo la fecha, pero sí recibí una remuneración. PREGUNTADO: ¿En qué momento el señor Uribe, Álvaro Uribe Vélez, le remunera a usted? CONTESTÓ: Yo manifiesto que necesito unos recursos para los gastos de mi desplazamiento y el tiempo empleado como apoderado en este tipo de actividades, señor magistrado. PREGUNTADO: ¿Y él le suministró esos recursos que usted refiere? CONTESTÓ: Sí, señor”.

Y la pregunta es: “¿Salió de esa remuneración la plata para los pagos al testigo Carlos Enrique Vélez?”. Una pregunta que debería resolverse en un juicio al expresidente Álvaro Uribe.

Por último, están las explicaciones que los dos hombres poderosos dan a la naturaleza de su proceso.

Anoche desde su lujoso club de Mar-a-Lago, Trump aseguró: “el único delito que he cometido ha sido defender a nuestro país de quienes intentan destruirlo”. Sostuvo que su juez, el colombiano Juan Manuel Merchán, y sus acusadores son operadores políticos de la “izquierda radical” que quiere influir en las próximas elecciones.

Uribe, por su parte, ha dicho repetidamente, que le quieren cobrar “haber salvado a Colombia del socialismo del siglo XXI” y que detrás de la acusación está “el joven senador FARC Iván Cepeda” y sus malquerientes. Sostiene además que su proceso siempre cobra vida en épocas electorales para afectar sus resultados.

Aquí están los parecidos, ustedes encontrarán las diferencias. Una de las más notables es que en el expresidente de Estados Unidos no ha contado con una fiscalía de bolsillo que se haya sumado a su defensa.